Оккупанты атаковали Днепровский и Никопольский районы: повреждены дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 27 июля российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, а к вечеру ударили по Днепровскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вечером громко было в Днепровском районе. Вследствие вражеской атаки никто не пострадал.

Неспокойно было и на Никопольщине - от ударов дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор терроризировал Никополь, Червоногригорьевскую, Мировскую, Покровскую громады.

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В результате обстрелов повреждены 9 частных домов, 4 хозяйственные и надворные постройки, гараж, теплица. Разбиты два десятка солнечных панелей. Задело линии электропередач.

Кроме того, вспыхнуло несколько пожаров, их спасатели потушили.



Глава ОВА добавил, что люди не пострадали.

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