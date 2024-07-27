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Оккупанты атаковали Днепровский и Никопольский районы: повреждены дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 27 июля российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, а к вечеру ударили по Днепровскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вечером громко было в Днепровском районе. Вследствие вражеской атаки никто не пострадал.

Неспокойно было и на Никопольщине - от ударов дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор терроризировал Никополь, Червоногригорьевскую, Мировскую, Покровскую громады.

Смотрите также: Россияне совершили почти 20 атак на Никопольщину: госпитализирован местный житель, повреждены 12 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріл Дніпропетровщини 27 липня

В результате обстрелов повреждены 9 частных домов, 4 хозяйственные и надворные постройки, гараж, теплица. Разбиты два десятка солнечных панелей. Задело линии электропередач.

Обстріл Дніпропетровщини 27 липня

Кроме того, вспыхнуло несколько пожаров, их спасатели потушили.

Глава ОВА добавил, что люди не пострадали.

Смотрите также: Почти 15 раз оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: Повреждены дома, гимназию, предприятие и социальное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріл Дніпропетровщини 27 липня
Обстріл Дніпропетровщини 27 липня
Обстріл Дніпропетровщини 27 липня
Обстріл Дніпропетровщини 27 липня
Обстріл Дніпропетровщини 27 липня

Автор: 

обстрел (27107) Никополь (1018) Днепропетровская область (3943)


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