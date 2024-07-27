Оккупанты атаковали Днепровский и Никопольский районы: повреждены дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 27 июля российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, а к вечеру ударили по Днепровскому району.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вечером громко было в Днепровском районе. Вследствие вражеской атаки никто не пострадал.
Неспокойно было и на Никопольщине - от ударов дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор терроризировал Никополь, Червоногригорьевскую, Мировскую, Покровскую громады.
В результате обстрелов повреждены 9 частных домов, 4 хозяйственные и надворные постройки, гараж, теплица. Разбиты два десятка солнечных панелей. Задело линии электропередач.
Кроме того, вспыхнуло несколько пожаров, их спасатели потушили.
Глава ОВА добавил, что люди не пострадали.
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