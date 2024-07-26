Россияне совершили почти 20 атак на Никопольщину: госпитализирован местный житель, повреждены 12 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 26 июля российские войска атаковали дронами-камикадзе и артиллерией Никопольский район Днепропетровской области. Госпитализирован местный житель. Повреждены 12 частных домов
Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Почти два десятка атак на Никопольский район в течение дня. Населенные пункты страдали от ударов дронами-камикадзе и артиллерией", - написал он.
Как отмечается, громко было в Никополе, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской громадах. Пострадал 75-летний мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии.
Также изуродована инфраструктура. Повреждены 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, админздание, авто, газопроводы.
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Владтмир Пометун
показать весь комментарий26.07.2024 19:16 Ответить Мне нравится 0
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