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Россияне совершили почти 20 атак на Никопольщину: госпитализирован местный житель, повреждены 12 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 26 июля российские войска атаковали дронами-камикадзе и артиллерией Никопольский район Днепропетровской области. Госпитализирован местный житель. Повреждены 12 частных домов

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Почти два десятка атак на Никопольский район в течение дня. Населенные пункты страдали от ударов дронами-камикадзе и артиллерией", - написал он.

Как отмечается, громко было в Никополе, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской громадах. Пострадал 75-летний мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также изуродована инфраструктура. Повреждены 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, админздание, авто, газопроводы.

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Обстріл Нікопольщини 26 липня

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Обстріл Нікопольщини 26 липня
Обстріл Нікопольщини 26 липня
Обстріл Нікопольщини 26 липня
Обстріл Нікопольщини 26 липня
Обстріл Нікопольщини 26 липня

Автор: 

обстрел (27107) Никополь (1018) Днепропетровская область (3943)


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...підароси довбані.
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26.07.2024 19:16 Ответить
 
 