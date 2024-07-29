Окупанти ввечері та зранку вкотре били по Нікопольщині, пошкоджені житлові будинки. ФОТОрепортаж
Ввечері окупанти били по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Зранку обстріляли Покровську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ввечері агресор атакував Нікопольщину. Бив БпЛА та з важкої артилерії по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Понівечені приватний будинок, 4 теплиці й 5 господарських споруд". - йдеться в повідомленні.
Зранку окупанти поцілили по Покровській громаді дронами-камікадзе.
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