Окупанти минулої доби завдали майже три тисячі ударів по Донеччині, три людини поранено. ФОТОрепортаж
28 липня російські загарбники обстріляли Лиман, Мирноград, Торецьк, селище Гродівка, села Зоря, Катеринівка, Миколаївка, Новий Комар, Новоукраїнка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.
На Торецьк росіяни скинули 10 авіабомб "КАБ-250" та обстріляли місто з артилерії. Поранено двох цивільних осіб, руйнувань зазнали щонайменше 4 багатоквартирних будинки та 2 магазини.
У Катеринівці внаслідок артудару травмовано людину, пошкоджено приватну оселю.
По Мирнограду окупанти поцілили бомбою "УМБП Д30 СН" - пошкодили 24 приватних будинки та 2 цивільних автомобілі.
Лиман було атаковано авіабомбою "КАБ-250", пошкоджено гаражі та цивільне авто.
З артилерії війська РФ накрили Зорю – постраждали приватний будинок і автомобіль, перебито комунікації.
У селі Новий Комар ударом дрона пошкоджено приватну оселю й три господарських споруди.
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