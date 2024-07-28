Доба на Донеччині: 2 людини загинули, 13 поранені, пошкоджено будинки та інфраструктурні об’єкти. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, є загиблі та поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

Курахове потрапило під обстріли 4 рази - поранено 4 людини, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено півтора десятка багатоповерхівок та декілька інфраструктурних об'єктів. У Мирнограді поранено дитину.

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Краматорський район

У Лимані поранено 2 людини, зруйновано 2 будинки, пошкоджено 10 будинків та інфраструктурний об'єкт; також у Рідкодубі поранено людину, пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю, у Зарічному зруйновано 7 будинків. У Зорі Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 5 об'єктів. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки, 4 нежитлові приміщення.

Бахмутський район

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У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 будинки. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 - у Серебрянці.

Як зазначається, загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини.







