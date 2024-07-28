Сутки на Донетчине: 2 человека погибли, 13 ранены, повреждены дома и инфраструктурные объекты. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

Курахово попало под обстрелы 4 раза - ранены 4 человека, разрушено админздание, повреждено полтора десятка многоэтажек и несколько инфраструктурных объектов. В Мирнограде ранен ребенок.

Также смотрите: Российская БМП вместе с экипажем подорвалась на противотанковой мине в Донецкой области. ВИДЕО

Краматорский район

В Лимане ранены 2 человека, разрушены 2 дома, повреждены 10 домов и инфраструктурный объект; также в Редкодубе ранен человек, повреждены 3 дома и админздание, в Заречном разрушены 7 домов. В Заре Ильиновской громады ранен человек, повреждены 5 объектов. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 дома, 4 нежилых помещения.

Бахмутский район

Также читайте: Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину и Донетчину, - Воздушные силы

В Часовоярской громаде 1 человек ранен, повреждены 2 частных дома, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект. В Торецке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома. В Северске повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке.

Как отмечается, всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области.







