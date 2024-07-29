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У Києві чоловіки викрали та вбили іноземця через 7 млн грн у біткоїнах, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Четверо чоловіків у Києві викрали іноземця, вкрали у нього майже 7 млн грн та вбили.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про викрадення чоловіка надійшла до поліції столиці близько опівночі. Мешканці будинку у Солом’янському районі почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка. Негайно у Києві та Київській області було введено спеціальну поліцейську операцію з пошуку та затримання викрадачів, а на їх місце встановлення орієнтовані всі наряди поліції та оперативники Головного та Солом’янського управлінь поліції", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що викрали 29-річного іноземця. Це зробили четверо чоловіків віком від 24 до 29 років. Спецпідрозділ КОРД та правоохоронці затримали зловмисників.

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"Зловмисники заздалегідь готувалися до злочину. Вони дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить близько семи мільйонів гривень, та вирішили ними заволодіти. Фігуранти відстежили його адресу проживання та близько опівночі, коли він повертався додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там вони силою змусили потерпілого перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, після чого задушили чоловіка. Щоби приховати сліди злочину змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, тіло вивезли у ліс, де закопали, а криптовалюту перевели у готівку", - додали у поліції.

У затриманих вилучили гроші, авто та інші речові докази.

Розпочато кримінальне провадження за 4 статтям ККУ:

- п. 6 ч. 2 ст. 115 - умисне вбивство з корисливих мотивів;
- ч. 4 ст. 187 - розбійний напад;
- ч. 3 ст. 146 - незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб;
- ч. 1 ст. 396 - приховування злочину.

Чоловікам повідомлено про підозру та взято під варту без права на внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

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У Києві вбили іноземця заради криптовалюти
У Києві вбили іноземця заради криптовалюти
У Києві вбили іноземця заради криптовалюти
У Києві вбили іноземця заради криптовалюти
У Києві вбили іноземця заради криптовалюти

Автор: 

Київ (19461) Нацполіція (15163) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+18
Ви трохи промазали із своїм вкидовисєром, в Києві майже нема конфліктів з ТЦК.
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29.07.2024 10:51
+12
Кому ты объясняешь? Это же сРУцькая ботяра. Они сейчас все через гуугл на украинском свои методички от пропагандонов кремля строчат. Раньше ключевое слово было "кастрюли", теперь "ТЦК". А спроси их почему кастрюли и что такое ТЦК они хрен ответят, потому что не знают. Да и не положено сРУцьким баранам что то знать. У них нсть "великий мозг" сРУцький сцарь Сруль Первый. Он за них думает и знает, а быдлу не положено.
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29.07.2024 11:17
+9
главный вопрос - как им стало известно о биткоинах у жертвы?
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29.07.2024 11:09
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Ви трохи промазали із своїм вкидовисєром, в Києві майже нема конфліктів з ТЦК.
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29.07.2024 10:51 Відповісти
Кому ты объясняешь? Это же сРУцькая ботяра. Они сейчас все через гуугл на украинском свои методички от пропагандонов кремля строчат. Раньше ключевое слово было "кастрюли", теперь "ТЦК". А спроси их почему кастрюли и что такое ТЦК они хрен ответят, потому что не знают. Да и не положено сРУцьким баранам что то знать. У них нсть "великий мозг" сРУцький сцарь Сруль Первый. Он за них думает и знает, а быдлу не положено.
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29.07.2024 11:17 Відповісти
Самое смешное, что и кастрюли они бы носили, если бы им плешивый фюрер приказал.
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29.07.2024 19:43 Відповісти
То були не чоловіки, а так.. шакалята яких потрібно знищувати!
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29.07.2024 12:35 Відповісти
То вони є світле майбутнє України, яким на війну неможна, бо вони маленькі ?
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29.07.2024 11:07 Відповісти
Ну світле майбутнє зараз в окопах воює, а цей непотріб треба жорстко чистити та перевірити - чи були вони в ТЦК чи відкупились...
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29.07.2024 11:28 Відповісти
убивать то зачем? ошибка дилетантов беспредельщиков в том, что убийством они хотят замести следы, однако убийц в отличии от грабителей, ищут с ОЧЕНЬ другим рвением ...
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29.07.2024 11:09 Відповісти
наверняка были лично знакомы
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29.07.2024 11:13 Відповісти
вариант👍
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29.07.2024 12:10 Відповісти
і не факт, що гроші у іноземця чисті, і він пішов би в поліцію. якщо б не вбили, то більш за все було б все нормально для них
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29.07.2024 11:19 Відповісти
Цікаво за який час їх знайшли з моменту викрадання потерпілого?
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29.07.2024 12:07 Відповісти
главный вопрос - как им стало известно о биткоинах у жертвы?
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29.07.2024 11:09 Відповісти
Так через це мабуть і вбили -- бо були знайомі і боялись, що він заявить.
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29.07.2024 11:12 Відповісти
нечего языком трепать если сидишь на мешке с "золотом".
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29.07.2024 11:15 Відповісти
Шерше ля фам .
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29.07.2024 11:13 Відповісти
..менти, як завжди, тупо фіксують вбивство...
якби у загиблого була доступна-легальна зброя, ситуація моглА би бути більш оптимістичною (принаймні був би законний шанс на оборону)..
але мусорам та її депутанам - пох, бо вони озброєні-охороняються і орудують однією для них усих великою бандою і на громадянина їм - нас рать...
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29.07.2024 11:32 Відповісти
Ну,якби в нього була легальна зброя,він би їх вбив,і сів би на пожиттєво.Так що,таке.....
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29.07.2024 14:50 Відповісти
Це ще під питанням. Але був би живий
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29.07.2024 15:24 Відповісти
..ну, не знаю.. пенсіонеру (можливо менту-правовірному), який розстріляв у себе в хаті під Києвом злочинців мало героя не дали, по ТБ навіть усі казали "який він мАладЄц".. зрозуміло, що він для влади - свій.. але ж він таки залишився живий..
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29.07.2024 16:54 Відповісти
Тому що він для органів свій,тму й обійшлось.А так хто зна як би було.І хто ці нападники
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29.07.2024 18:05 Відповісти
Цікаво ,
Хто цей іноземець ?

Шкода людину 🙁
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29.07.2024 11:33 Відповісти
Це зробили четверо чоловіків віком від 24 до 29 років.

Бригада молодых майнеров.Хотели по быстрому "намайнить крипты" для "проводов" в армию.
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29.07.2024 11:37 Відповісти
"Вони дізналися ..." ! Від Ванги ? Сам бовдур розповів саме їм. Ось і став цікавим суб'єктом.
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29.07.2024 11:46 Відповісти
Опівночі викрали людину? У Києві не двє комендантська година? Чому молоді, здорові лоботряси досі не зацікавили ТЦК? А біткоїни напевно потрібні були, щоб ТЦК і далі ними не цікавився?
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29.07.2024 12:01 Відповісти
Якби його ТЦК опівночі пакувало, то люди б з балконів повипадали б, щоб його врятувати, а коли глянули, що то звичайні четверо убивць, то йой, най буде.
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29.07.2024 12:15 Відповісти
А чому не публікують фото справжніх вбивць, можливо їх впізнать інші потерпілі?
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29.07.2024 12:04 Відповісти
викрали 29-річного іноземця

кацапа?
добра справа!
відзнаку від буданова і малюка!
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29.07.2024 18:28 Відповісти
а якби не перерахував був би живий
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29.07.2024 19:02 Відповісти
Но без глаза и нескольких пальцев с паяльником в анусе. Примерно минут 15.
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29.07.2024 19:45 Відповісти
тут знов більш питань до поліції біля полуночі в Київі на кожному перехресті стоять коршуни з мігалками ) як вони виїхали в область через блокпости з людиною яку вкрали)))))) ххахахах )) позор мусорам !!!!
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29.07.2024 19:55 Відповісти
ЇХ БИ ТАК САМО ..НА МІСЦІ ВСІХ ВБИТИ...КУРВИ
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30.07.2024 04:21 Відповісти
 
 