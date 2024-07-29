У Києві чоловіки викрали та вбили іноземця через 7 млн грн у біткоїнах, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Четверо чоловіків у Києві викрали іноземця, вкрали у нього майже 7 млн грн та вбили.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про викрадення чоловіка надійшла до поліції столиці близько опівночі. Мешканці будинку у Солом’янському районі почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка. Негайно у Києві та Київській області було введено спеціальну поліцейську операцію з пошуку та затримання викрадачів, а на їх місце встановлення орієнтовані всі наряди поліції та оперативники Головного та Солом’янського управлінь поліції", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що викрали 29-річного іноземця. Це зробили четверо чоловіків віком від 24 до 29 років. Спецпідрозділ КОРД та правоохоронці затримали зловмисників.

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"Зловмисники заздалегідь готувалися до злочину. Вони дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить близько семи мільйонів гривень, та вирішили ними заволодіти. Фігуранти відстежили його адресу проживання та близько опівночі, коли він повертався додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там вони силою змусили потерпілого перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, після чого задушили чоловіка. Щоби приховати сліди злочину змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, тіло вивезли у ліс, де закопали, а криптовалюту перевели у готівку", - додали у поліції.

У затриманих вилучили гроші, авто та інші речові докази.

Розпочато кримінальне провадження за 4 статтям ККУ:



- п. 6 ч. 2 ст. 115 - умисне вбивство з корисливих мотивів;

- ч. 4 ст. 187 - розбійний напад;

- ч. 3 ст. 146 - незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб;

- ч. 1 ст. 396 - приховування злочину.

Чоловікам повідомлено про підозру та взято під варту без права на внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

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