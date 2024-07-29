Воїнам ССО передали партію дронів, прально-душові комплекси та інше обладнання на 18 млн грн. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент України передав воїнам ССО техніку та обладнання на 18 млн грн.

Про це повідомила пресслужба "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

Він привітав воїнів із Днем Сил спеціальних операцій.

"Силам спеціальних операцій сьогодні 8 років. Пишаюся тим, що свого часу мав велику честь підписати указ про створення ССО. Тоді в штабах, центрах та на полігонах точилися палкі дискусії, чи потрібні взагалі в ЗСУ Сили спеціальних операцій. Я був певен, що так - і час показав, що мав рацію", - зазначив він.

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Порошенко передав захисникам кілька сотень FPV-дронів, розвідувальні "Мавіки", прально-душові комплекси, ПАРМ, командно-штабний модуль. Загальна сума допомоги - 18 млн грн.

"З 2016 року ССО здійснили надзвичайно складні операції у Донецькій та Луганській областях. Про частину з них я досі не можу розповісти в деталях: це були розвідувально-диверсійні рейди в тил супротивника, за лінію фронту. Сьогодні це саме ті вояки, які виконують ризиковані, таємні завдання в місцях, куди ніхто не захотів би йти. Якщо треба виконати складне завдання — шукайте ССО.



Тому з 24 лютого ми ще активніше працюємо разом. За цей час нам вдалося долучитися до укомплектування Школи снайперів, забезпечити групи снайперів ССО тепловізійними прицілами, снайперською зброєю, "Мавіками", "Аутелами" та іншою технікою", - підсумував він.

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