УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5523 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 997 14

Воїнам ССО передали партію дронів, прально-душові комплекси та інше обладнання на 18 млн грн. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент України передав воїнам ССО техніку та обладнання на 18 млн грн.

Про це повідомила пресслужба "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

Він привітав воїнів із Днем Сил спеціальних операцій.

"Силам спеціальних операцій сьогодні 8 років. Пишаюся тим, що свого часу мав велику честь підписати указ про створення ССО. Тоді в штабах, центрах та на полігонах точилися палкі дискусії, чи потрібні взагалі в ЗСУ Сили спеціальних операцій. Я був певен, що так - і час показав, що мав рацію", - зазначив він.

Також читайте: Чотири комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ", пікапи та генератори передали українським захисникам. ФОТОрепортаж

Порошенко передав захисникам кілька сотень FPV-дронів, розвідувальні "Мавіки", прально-душові комплекси, ПАРМ, командно-штабний модуль. Загальна сума допомоги - 18 млн грн.

"З 2016 року ССО здійснили надзвичайно складні операції у Донецькій та Луганській областях. Про частину з них я досі не можу розповісти в деталях: це були розвідувально-диверсійні рейди в тил супротивника, за лінію фронту. Сьогодні це саме ті вояки, які виконують ризиковані, таємні завдання в місцях, куди ніхто не захотів би йти. Якщо треба виконати складне завдання — шукайте ССО.

Тому з 24 лютого ми ще активніше працюємо разом. За цей час нам вдалося долучитися до укомплектування Школи снайперів, забезпечити групи снайперів ССО тепловізійними прицілами, снайперською зброєю, "Мавіками", "Аутелами" та іншою технікою", - підсумував він.

Також дивіться: Воїни 36-ї, 82-ї та 92-ї бригад, які наразі захищають Харківщину, отримали FPV-дрони різних модифікацій, техніку і РЕБи. ВIДЕО

Порошенко передав воїнам ССО допомогу на 18 млн грн
Порошенко передав воїнам ССО допомогу на 18 млн грн
Порошенко передав воїнам ССО допомогу на 18 млн грн
Порошенко передав воїнам ССО допомогу на 18 млн грн
Порошенко передав воїнам ССО допомогу на 18 млн грн
Порошенко передав воїнам ССО допомогу на 18 млн грн

Автор: 

допомога (8341) Порошенко Петро (15171) ССО (519)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Справжнє привітання від справжнього чоловіка. Це вам не відосики за кошти людей
показати весь коментар
29.07.2024 13:27
+27
Воїнам ССО передали партію дронів, прально-душові комплекси та інше обладнання на 18 млн грн

прочитав заголовок і зразу стало ясно від кого. не від просроченого.
показати весь коментар
29.07.2024 13:30
+21
Апять бариги піарітса, нєт би как зємєльскій - пажелать щастья-здаров'я і мєдалєк раздать.
показати весь коментар
29.07.2024 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Справжнє привітання від справжнього чоловіка. Це вам не відосики за кошти людей
показати весь коментар
29.07.2024 13:27 Відповісти
Апять бариги піарітса, нєт би как зємєльскій - пажелать щастья-здаров'я і мєдалєк раздать.
показати весь коментар
29.07.2024 13:28 Відповісти
Воїнам ССО передали партію дронів, прально-душові комплекси та інше обладнання на 18 млн грн

прочитав заголовок і зразу стало ясно від кого. не від просроченого.
показати весь коментар
29.07.2024 13:30 Відповісти
Нашому Стецьку-геніалісімусу ще скільки треба нахапати! Не заважайте, бо не на часі!
показати весь коментар
29.07.2024 14:07 Відповісти
Зразу знаєш хто на 100%
показати весь коментар
29.07.2024 14:41 Відповісти
Уклін і подяка, пане Президенте!
показати весь коментар
29.07.2024 13:50 Відповісти
знову Порошенко? ні одне, так друге передає ЗСУ. отжеж "барига" який. все йому замало. це вам не відосики потужні від зелені.
показати весь коментар
29.07.2024 13:54 Відповісти
Порошенко є що втрачати в Україні,на відміну від зє кинобізнес якого на раше,бо ніде в світі це зє-лайно не потрібне,не те що світова марка "рошен"!
показати весь коментар
29.07.2024 14:40 Відповісти
Порошенко міг би виїхати за кордон і жити собі ні в чому не відмовляючи.
Але є людяність і патриотизм.
Це Людина з великої літери, який, до речі теж не втік
Бізнес можна продати і втекти, як мріяв недопрезидент, що Порошенко втече.
Але Порошенко залишився, і з самих перших годин а може хвилин почав допомагати в боротьбі.
Коли в цей же самий час зе сиділо в білій сорочці і чекало параду РФ на Хрещатику.
Дякую Петро Олексійович!!!
показати весь коментар
29.07.2024 14:51 Відповісти
Вони уже відео клепають,мов Порошенко передав,а потім забрав ,щоб знову десь з цим пропіаритись. Як про допомогу від Кличко. Мерзенні зелені слуги
показати весь коментар
29.07.2024 21:54 Відповісти
Дякую, президенте!
показати весь коментар
29.07.2024 15:27 Відповісти
Заголовок - повна лажа. Хто передав? Чи воно само якось?
показати весь коментар
29.07.2024 17:10 Відповісти
Це не вперше на цензорі. Прізвище в стоп листі заголовків.
показати весь коментар
30.07.2024 08:54 Відповісти
 
 