У Німеччині пролунав вибух на найбільшому хімічному заводі BASF, 14 постраждалих. ФОТО

У понеділок, 29 липня, на найбільшому хімічному заводі концерну BASF у німецькому місті Людвігсхафен стався вибух. Після вибуху виникла пожежа.

Про це пише Bild з посиланням на інформацію концерну, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише ЗМІ, вибух пролунав близько 12:00 за місцевим часом. На місце інциденту викликали надзвичайників, а також поліцію та екологічну інспекцію.

Наразі з'ясовується, що спричинило вибух. Пожежу ліквідували після 14:00 за місцевим часом.

Повідомляється, що 14 співробітників заводу зазнали легких поранень. Їм надали необхідну медичну допомогу на місці.

У результаті пожежі стався викид димових газів в атмосферу. Рятувальники просять мешканців Людвігсхафена та навколишніх населених пунктів по можливості зачинити вікна та двері, а також вимкнути вентиляцію і кондиціонери.

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