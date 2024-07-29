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У Німеччині пролунав вибух на найбільшому хімічному заводі BASF, 14 постраждалих. ФОТО

У понеділок, 29 липня, на найбільшому хімічному заводі концерну BASF у німецькому місті Людвігсхафен стався вибух. Після вибуху виникла пожежа.

Про це пише Bild з посиланням на інформацію концерну, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише ЗМІ, вибух пролунав близько 12:00 за місцевим часом. На місце інциденту викликали надзвичайників, а також поліцію та екологічну інспекцію.

У Німеччині пролунав вибух на найбільшому хімічному заводі BASF, 14 постраждалих

Наразі з'ясовується, що спричинило вибух. Пожежу ліквідували після 14:00 за місцевим часом.

Повідомляється, що 14 співробітників заводу зазнали легких поранень. Їм надали необхідну медичну допомогу на місці.

У результаті пожежі стався викид димових газів в атмосферу. Рятувальники просять мешканців Людвігсхафена та навколишніх населених пунктів по можливості зачинити вікна та двері, а також вимкнути вентиляцію і кондиціонери.

Дивіться також: На хімзаводі у Китаї прогримів потужний вибух: є жертви. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4450) Німеччина (7350) завод (1018)


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Топ коментарі
+29
100% кацапи
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29.07.2024 17:12
+19
Завербовані поацівники , етнічні московити .

Німеччину видворяй всіх етнічних московитів, вони не дадуть тобі жити , НІМЕЧЧИНО!
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29.07.2024 17:20
+15
Ось в цьому падаль кацапська вправна!!!
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29.07.2024 17:11
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BASF- це касети...
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29.07.2024 17:06 Відповісти
Ностальгия?))
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29.07.2024 17:07 Відповісти
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29.07.2024 17:56 Відповісти
Снаряди
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29.07.2024 17:08 Відповісти
баллістичні (нітрогліцерінові) пороха
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29.07.2024 17:20 Відповісти
Ще кіноплівка дуже популярна була
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29.07.2024 17:10 Відповісти
Для хоум відео...

Як казали в відесалонах)))
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29.07.2024 17:20 Відповісти
Кацапи?
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29.07.2024 17:09 Відповісти
100% кацапи
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29.07.2024 17:12 Відповісти
Поціновувачі шпилів.
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29.07.2024 17:27 Відповісти
Поціновувачі кіно/фото/аудіоплівки BASF...
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29.07.2024 18:29 Відповісти
АДГ, місцеві рашисти
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29.07.2024 17:26 Відповісти
Дрон?
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29.07.2024 17:09 Відповісти
А лаптями воняло?
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29.07.2024 17:12 Відповісти
Ими по всеми миру воняет ....
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30.07.2024 12:00 Відповісти
Ось в цьому падаль кацапська вправна!!!
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29.07.2024 17:11 Відповісти
Завербовані поацівники , етнічні московити .

Німеччину видворяй всіх етнічних московитів, вони не дадуть тобі жити , НІМЕЧЧИНО!
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29.07.2024 17:20 Відповісти
Сплячі агенти
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29.07.2024 17:37 Відповісти
А у них рідня ще за часів "єкатєріни".
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29.07.2024 18:31 Відповісти
Или немцы такие долбоебы что у них постоянно что-то взрывается, или это диверсии. В обоих случаях выглядят дураками.
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29.07.2024 17:20 Відповісти
Спочатку на тому підприємстві треба знайти хоча б кількох німців (німці в керівництві не рахувати).
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29.07.2024 17:23 Відповісти
Німці не довбойоби і з правилами безпеки у них усе ОК. Я знаю; працював на них 12 років. Плюс закордонні робочі відрядження; теж з німцями постійно контактував.
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29.07.2024 18:34 Відповісти
Да ладно, кто только не смеялся над их ЧЕ по футболу. Похоже немецкий орднунг сплошной миф.
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29.07.2024 19:08 Відповісти
Ще касети їхні зберігаю
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29.07.2024 17:26 Відповісти
Русиш террористен
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29.07.2024 17:49 Відповісти
Після відповіді МЗС Германії хлу
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29.07.2024 18:01 Відповісти
Тепер німці самі нас підштовхуватимуть куди стріляти по рашці.
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29.07.2024 18:16 Відповісти
нехай ще 5 мільйонів кацапів пустять до себе в країну
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29.07.2024 20:57 Відповісти
 
 