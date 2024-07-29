У Німеччині пролунав вибух на найбільшому хімічному заводі BASF, 14 постраждалих. ФОТО
У понеділок, 29 липня, на найбільшому хімічному заводі концерну BASF у німецькому місті Людвігсхафен стався вибух. Після вибуху виникла пожежа.
Про це пише Bild з посиланням на інформацію концерну, інформує Цензор.НЕТ.
Як пише ЗМІ, вибух пролунав близько 12:00 за місцевим часом. На місце інциденту викликали надзвичайників, а також поліцію та екологічну інспекцію.
Наразі з'ясовується, що спричинило вибух. Пожежу ліквідували після 14:00 за місцевим часом.
Повідомляється, що 14 співробітників заводу зазнали легких поранень. Їм надали необхідну медичну допомогу на місці.
У результаті пожежі стався викид димових газів в атмосферу. Рятувальники просять мешканців Людвігсхафена та навколишніх населених пунктів по можливості зачинити вікна та двері, а також вимкнути вентиляцію і кондиціонери.
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Як казали в відесалонах)))
Німеччину видворяй всіх етнічних московитів, вони не дадуть тобі жити , НІМЕЧЧИНО!