Митники запобігли двом спробам вивезення старовинних ікон з України. ФОТО
Митники не допустили вивезення з України старовинних святих реліквій, прихованих в особистих речах громадян.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.
Зазначається, що на митному посту "Ужгород-автомобільний", що на кордоні зі Словаччиною, інспектори Закарпатської митниці зафіксували одразу два випадки незаконного вивезення з України старовинних ікон.
"У першому - житель Херсона через "зелений коридор" намагався вивезти реліквію "Господь Вседержитель" (датовану другою половиною ХІХ ст.). В іншому випадку до незаконного переміщення через українсько-словацький кордон старовинної ікони вдалася жителька Черкащини, підсівши в авто до іноземця в якості пасажирки. Старовинну ікону "Пресвята Богородиця в червоному з немовлям" митники виявили у особистих речах жінки", - розповідають митники.
Обидві реліквії зображені на дерев’яному покритті і виконані унікальною іконописною технікою.
Відносно громадян України складено протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Святині вилучені та передані фахівцям для проведення експертизи щодо можливої їх належності до культурної чи історичної цінності.
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Перша - так звана "підокладниця" - то звичайнісіньке масове виробництво, а Богородиця - досить жалюгідна спроба реалістичної манери.
створюють видимість роботи: то "Страдіварі" завертають, то ікони виконані унікальною іконописною технікою, вартість яких на ринку 200-300грн
Кто - крестик, кто - иконку,
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.
И на поездки в далеко -
Навек, бесповоротно -
Угодники идут легко,
Пророки - неохотно (с)