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Митники запобігли двом спробам вивезення старовинних ікон з України. ФОТО

Митники не допустили вивезення з України старовинних святих реліквій, прихованих в особистих речах громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

Зазначається, що на митному посту "Ужгород-автомобільний", що на кордоні зі Словаччиною, інспектори Закарпатської митниці зафіксували одразу два випадки незаконного вивезення з України старовинних ікон.

"У першому - житель Херсона через "зелений коридор" намагався вивезти реліквію "Господь Вседержитель" (датовану другою половиною ХІХ ст.). В іншому випадку до незаконного переміщення через українсько-словацький кордон старовинної ікони вдалася жителька Черкащини, підсівши в авто до іноземця в якості пасажирки. Старовинну ікону "Пресвята Богородиця в червоному з немовлям" митники виявили у особистих речах жінки", - розповідають митники.

Обидві реліквії зображені на дерев’яному покритті і виконані унікальною іконописною технікою.

Відносно громадян України складено протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Святині вилучені та передані фахівцям для проведення експертизи щодо можливої їх належності до культурної чи історичної цінності.

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Ікона яку намагались вивезти з України

Святині вилучені та передані фахівцям для проведення експертизи щодо можливої їх належності до культурної чи історичної цінності.

Автор: 

ікона (61) Державна митна служба (640)


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Топ коментарі
+10
Обидві реліквії зображені на дерев'яному покритті і виконані унікальною іконописною технікою

Та ну?
Перша - так звана "підокладниця" - то звичайнісіньке масове виробництво, а Богородиця - досить жалюгідна спроба реалістичної манери.
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29.07.2024 21:14
+8
Щось давно скрипку Страдіварі не вивозили))))
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29.07.2024 22:03
+4
цих митників "фахівців" за профнепридатність треба зразу відправляти на передову
створюють видимість роботи: то "Страдіварі" завертають, то ікони виконані унікальною іконописною технікою, вартість яких на ринку 200-300грн
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29.07.2024 21:43
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Обидві реліквії зображені на дерев'яному покритті і виконані унікальною іконописною технікою

Та ну?
Перша - так звана "підокладниця" - то звичайнісіньке масове виробництво, а Богородиця - досить жалюгідна спроба реалістичної манери.
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29.07.2024 21:14 Відповісти
Ікони які московські попи вкрали з Почаївської лаври?
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29.07.2024 21:43 Відповісти
не пишіть дурниць! подібні реліквії на барахолці коштують копійки
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29.07.2024 21:45 Відповісти
цих митників "фахівців" за профнепридатність треба зразу відправляти на передову
створюють видимість роботи: то "Страдіварі" завертають, то ікони виконані унікальною іконописною технікою, вартість яких на ринку 200-300грн
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29.07.2024 21:43 Відповісти
Таскают: кто - иконостас,
Кто - крестик, кто - иконку,
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.
И на поездки в далеко -
Навек, бесповоротно -
Угодники идут легко,
Пророки - неохотно (с)
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29.07.2024 21:45 Відповісти
ВСВ.
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29.07.2024 23:30 Відповісти
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29.07.2024 21:57 Відповісти
Щось давно скрипку Страдіварі не вивозили))))
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29.07.2024 22:03 Відповісти
Недавно було діло, з місяць чи що...оп"ять Страдісварі натуральний
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29.07.2024 22:17 Відповісти
На неї велика черга за право вивозу.
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29.07.2024 23:28 Відповісти
Святих...реліквій...святині...От як? Яким боком?...Митники, які вірять в артефакти , мають таки дивний вигляд.
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29.07.2024 22:18 Відповісти
На черзі барабан Страдіварі .
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29.07.2024 22:49 Відповісти
Ні, drums АМАТІ
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29.07.2024 23:09 Відповісти
Цінний антикваріат не затримують, а тільки за мотлох в горлянки вчеплюються. Чи рекси роботу показують де навару нуль, а в статистику профіт капає, глядиш, і реформа не потрібна.
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30.07.2024 01:02 Відповісти
ОГО..ЦЕ ЧУДО ЯКЕСЬ... ЗНАЮ ЩО У 2008 РОЦІ НА РАШКУ ВИВОЗИЛИ ВСЕ ПІДРЯД...МИТНИКИ НІЧОГО НЕ ПЕРЕВІРЯЛИ
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30.07.2024 04:39 Відповісти
Не домовилися. Митники мабуть хотіли за дешеві підробки отримати мзду як за оригінали
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30.07.2024 08:49 Відповісти
 
 