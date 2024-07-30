У Венесуелі опозиція протестує проти оголошення Мадуро переможцем виборів. ФОТОрепортаж
У Венесуелі тисячі людей вийшли протестувати проти результатів виборів президента. Протестувальники наголошують, що президент Ніколас Мадуро намагається вкрасти перемогу на спірних виборах в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.
Після того, як Національна виборча рада, яка є лояльною до правлячої партії Мадуро, оголосила, що він виграв третій шестирічний термін, розлючені протестувальники почали маршувати вулицями Каракаса та інших міст Венесуели.
У столиці протести були здебільшого мирними, потім напруга почала зростати. Тисячі протестувальників пішли пішки - деякі за багато кілометрів - у центр і до президентського палацу. На вулицях палять автомобілі, покришки та сміття. Почалися сутички між протестувальниками та озброєною поліцією.
Деякі протестувальники намагалися заблокувати автомагістралі, в тому числі ту, яка з’єднує столицю з портовим містом, де знаходиться головний міжнародний аеропорт країни.
Офіційні особи відклали публікацію детальних підрахунків голосів на недільних виборах після того, як оголосили Мадуро переможцем, який набрав 51% голосів, у порівнянні з 44% дипломата у відставці Едмундо Гонсалеса.
Нагадаємо, 29 липня влада Венесуели оголосила переможцем на виборах президента Ніколаса Мадуро. Попри те, що опитування перед виборами та екзит-поли вказували на велику перевагу кандидата від опозиції.
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