У Венесуелі опозиція протестує проти оголошення Мадуро переможцем виборів. ФОТОрепортаж

У Венесуелі тисячі людей вийшли протестувати проти результатів виборів президента. Протестувальники наголошують, що президент Ніколас Мадуро намагається вкрасти перемогу на спірних виборах в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

Після того, як Національна виборча рада, яка є лояльною до правлячої партії Мадуро, оголосила, що він виграв третій шестирічний термін, розлючені протестувальники почали маршувати вулицями Каракаса та інших міст Венесуели.

У столиці протести були здебільшого мирними, потім напруга почала зростати. Тисячі протестувальників пішли пішки - деякі за багато кілометрів - у центр і до президентського палацу. На вулицях палять автомобілі, покришки та сміття. Почалися сутички між протестувальниками та озброєною поліцією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венесуела використовуватиме криптовалюту через повернення нафтових санкцій США

Деякі протестувальники намагалися заблокувати автомагістралі, в тому числі ту, яка з’єднує столицю з портовим містом, де знаходиться головний міжнародний аеропорт країни.

Офіційні особи відклали публікацію детальних підрахунків голосів на недільних виборах після того, як оголосили Мадуро переможцем, який набрав 51% голосів, у порівнянні з 44% дипломата у відставці Едмундо Гонсалеса.

Нагадаємо, 29 липня влада Венесуели оголосила переможцем на виборах президента Ніколаса Мадуро. Попри те, що опитування перед виборами та екзит-поли вказували на велику перевагу кандидата від опозиції.











