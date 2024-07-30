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У Венесуелі опозиція протестує проти оголошення Мадуро переможцем виборів. ФОТОрепортаж

У Венесуелі тисячі людей вийшли протестувати проти результатів виборів президента. Протестувальники наголошують, що президент Ніколас Мадуро намагається вкрасти перемогу на спірних виборах в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

Після того, як Національна виборча рада, яка є лояльною до правлячої партії Мадуро, оголосила, що він виграв третій шестирічний термін, розлючені протестувальники почали маршувати вулицями Каракаса та інших міст Венесуели.

У столиці протести були здебільшого мирними, потім напруга почала зростати. Тисячі протестувальників пішли пішки - деякі за багато кілометрів - у центр і до президентського палацу. На вулицях палять автомобілі, покришки та сміття. Почалися сутички між протестувальниками та озброєною поліцією.

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Деякі протестувальники намагалися заблокувати автомагістралі, в тому числі ту, яка з’єднує столицю з портовим містом, де знаходиться головний міжнародний аеропорт країни.

Офіційні особи відклали публікацію детальних підрахунків голосів на недільних виборах після того, як оголосили Мадуро переможцем, який набрав 51% голосів, у порівнянні з 44% дипломата у відставці Едмундо Гонсалеса.

Нагадаємо,  29 липня влада Венесуели оголосила переможцем на виборах президента Ніколаса Мадуро. Попри те, що опитування перед виборами та екзит-поли вказували на велику перевагу кандидата від опозиції.

Протести у Венесуелі
Протести у Венесуелі
Протести у Венесуелі
Протести у Венесуелі

Автор: 

Венесуела (272) протест (2397) Мадуро Ніколас (59)


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Топ коментарі
+9
прийдеться забрати нікалая мадурова на расію.
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30.07.2024 06:38
+8
Венесуелі "везе", як втопленику. То недобитий путчіст Уго чавес, то це одеробло Мадуро. Нища країна пи отуєнних запаса нафти.
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30.07.2024 07:47
+7
це тіпа латиноамериканські білоруси.
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30.07.2024 07:44
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прийдеться забрати нікалая мадурова на расію.
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30.07.2024 06:38 Відповісти
До цього ще далеко. Вони після кожних виборів Мадури протестують
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30.07.2024 07:42 Відповісти
це тіпа латиноамериканські білоруси.
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30.07.2024 07:44 Відповісти
Навіщо статую Уго Чавеса знесли ?

Побузят і заглохнуть.
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30.07.2024 07:55 Відповісти
Такі вони венесуеальські неонацисти
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30.07.2024 07:35 Відповісти
МАДУРО - ХКУЙЛО ПАМАГІ....ЛУКА ПАМАГІ.....
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30.07.2024 07:43 Відповісти
Венесуелі "везе", як втопленику. То недобитий путчіст Уго чавес, то це одеробло Мадуро. Нища країна пи отуєнних запаса нафти.
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30.07.2024 07:47 Відповісти
А где-то в Ростове:
- Астанавитесь!
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30.07.2024 08:03 Відповісти
вагнєра приїдуть, порядок наведуть. На жаль, нічого не буде. мадура - знову президент.
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30.07.2024 08:09 Відповісти
Та хто знає, чи вагнера зможуть порішати на цей раз. Там крутий заміс вимальовується. Зараз туди купа спецслужб свій п'ятак засунуть... Ситуація не та, що 6 років назад.
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30.07.2024 10:04 Відповісти
@ "российским наблюдателям, прибывшим на выборы в Венесуэлу, пришлось укрыться в посольстве россии из-за беспорядков на улицах Каракаса, рассказал РИА Новости член делегации, депутат госдумы Волоцков.".
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30.07.2024 08:28 Відповісти
На стороне мадурки кровавый ботокс и краснопузый Си,выстоит,пока в белом доме идиот саливан эта парочка может править миром спокойно
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30.07.2024 08:42 Відповісти
Мадуро поїде в Ростов.
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30.07.2024 09:54 Відповісти
Мадурят людей!
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30.07.2024 12:19 Відповісти
 
 