Війська РФ ударили по Нікопольщині: пошкоджено будинок та газогін. ФОТО

У ніч на 3 серпня 2024 року підрозділи ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю 3 БпЛА, зокрема два шахеди й один розвідувальний.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від вечора російська армія продовжувала завдавати ударів по Нікопольщині. Тероризувала місцевих дронами-камікадзе і артилерією.

"Агресор поцілив по самому Нікополю й Марганецькій громаді. Пошкоджено приватний будинок та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що упродовж дня четверга, 1 серпня, окупанти понад 15 разів атакували з артилерії і дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих обстрілів дві людини загинуло, ще двоє - зазнали травм.