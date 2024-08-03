Войска РФ ударили по Никопольщине: поврежден дом и газопровод. ФОТО

В ночь на 3 августа 2024 года подразделения ВК "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью 3 БпЛА, в том числе два шахеды и один разведывательный.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с вечера российская армия продолжала наносить удары по Никопольщине. Терроризировала местных дронами-камикадзе и артиллерией.

"Агрессор попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Повреждены частный дом и газопровод. Прошло без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение дня четверга, 1 августа, оккупанты более 15 раз атаковали из артиллерии и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов два человека погибли, еще двое - получили травмы.