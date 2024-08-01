В течение дня россияне 15 раз атаковали Никопольщину. Погибли два человека, еще двое ранены. ФОТОрепортаж

В течение дня четверга, 1 августа, оккупанты более 15 раз атаковали из артиллерии и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов два человека погибли, еще двое - получили травмы.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражеским огнем оказался Никополь - погибли две женщины, также есть один раненый.

"И еще один раненый - в Покровской громаде. Это мужчина 62 лет. Он будет лечиться амбулаторно", - рассказал Лысак.

Также армия РФ обстреляла Мировскую громаду.

Всего из-за сегодняшних обстрелов россиян на Никопольщине разбиты четыре многоэтажки, 10 частных и четыре садовых дома. Изуродована инфраструктура. Кроме учебных заведений и пожарной части повреждены предприятия и почта.

Задело также магазин, авто, теплицу, хозяйственные постройки, нежилое здание, линию электропередач.

Лысак добавил, что враг бил и по Криворожью.

"Попал дроном-камикадзе. Там горела сухая трава. Пламя потушили", - написал чиновник.

Он также показал фото последствий сегодняшних обстрелов россиян по Никопольщине.

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