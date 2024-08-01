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В течение дня россияне 15 раз атаковали Никопольщину. Погибли два человека, еще двое ранены. ФОТОрепортаж

В течение дня четверга, 1 августа, оккупанты более 15 раз атаковали из артиллерии и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов два человека погибли, еще двое - получили травмы.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражеским огнем оказался Никополь - погибли две женщины, также есть один раненый.

"И еще один раненый - в Покровской громаде. Это мужчина 62 лет. Он будет лечиться амбулаторно", - рассказал Лысак.

Также армия РФ обстреляла Мировскую громаду.

Впродовж дня росіяни 15 разів атакували Нікопольщину. Загинуло дві людини, ще двоє поранені

Всего из-за сегодняшних обстрелов россиян на Никопольщине разбиты четыре многоэтажки, 10 частных и четыре садовых дома. Изуродована инфраструктура. Кроме учебных заведений и пожарной части повреждены предприятия и почта.

Задело также магазин, авто, теплицу, хозяйственные постройки, нежилое здание, линию электропередач.

Впродовж дня росіяни 15 разів атакували Нікопольщину. Загинуло дві людини, ще двоє поранені

Впродовж дня росіяни 15 разів атакували Нікопольщину. Загинуло дві людини, ще двоє поранені

Впродовж дня росіяни 15 разів атакували Нікопольщину. Загинуло дві людини, ще двоє поранені

Лысак добавил, что враг бил и по Криворожью.

"Попал дроном-камикадзе. Там горела сухая трава. Пламя потушили", - написал чиновник.

Он также показал фото последствий сегодняшних обстрелов россиян по Никопольщине.

Впродовж дня росіяни 15 разів атакували Нікопольщину. Загинуло дві людини, ще двоє поранені

Впродовж дня росіяни 15 разів атакували Нікопольщину. Загинуло дві людини, ще двоє поранені

Смотрите также: Оккупанты не прекращают обстрелов Никопольщины, ночью на Днепропетровщине сбили "шахед". ФОТОрепортаж

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обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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Суха трава,камиш,нежитлові будинки та тд.
Ох і пі@ар.
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01.08.2024 20:07 Ответить
 
 