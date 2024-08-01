В течение дня россияне 15 раз атаковали Никопольщину. Погибли два человека, еще двое ранены. ФОТОрепортаж
В течение дня четверга, 1 августа, оккупанты более 15 раз атаковали из артиллерии и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов два человека погибли, еще двое - получили травмы.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражеским огнем оказался Никополь - погибли две женщины, также есть один раненый.
"И еще один раненый - в Покровской громаде. Это мужчина 62 лет. Он будет лечиться амбулаторно", - рассказал Лысак.
Также армия РФ обстреляла Мировскую громаду.
Всего из-за сегодняшних обстрелов россиян на Никопольщине разбиты четыре многоэтажки, 10 частных и четыре садовых дома. Изуродована инфраструктура. Кроме учебных заведений и пожарной части повреждены предприятия и почта.
Задело также магазин, авто, теплицу, хозяйственные постройки, нежилое здание, линию электропередач.
Лысак добавил, что враг бил и по Криворожью.
"Попал дроном-камикадзе. Там горела сухая трава. Пламя потушили", - написал чиновник.
Он также показал фото последствий сегодняшних обстрелов россиян по Никопольщине.
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