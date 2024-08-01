Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии, две женщины погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики утром 1 августа обстреляли Никополь на Днепропетровщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Оккупанты покрыли город десятком снарядов. В результате артобстрела погибли две женщины - мама и дочь.

"Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72", - отметил глава ОВА.

Также изувечены многоэтажки. В одной из них загорелся балкон. Повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы.

Также смотрите: Оккупанты не прекращают обстрелов Никопольщины, ночью на Днепропетровщине сбили "шахед". ФОТОрепортаж







