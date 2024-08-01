Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии, две женщины погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики утром 1 августа обстреляли Никополь на Днепропетровщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Оккупанты покрыли город десятком снарядов. В результате артобстрела погибли две женщины - мама и дочь.
"Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72", - отметил глава ОВА.
Также изувечены многоэтажки. В одной из них загорелся балкон. Повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы.
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володимир омельянов
показать весь комментарий01.08.2024 11:57 Ответить Мне нравится 3
Vados #566817
показать весь комментарий01.08.2024 12:43 Ответить Мне нравится 2
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