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Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии, две женщины погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики утром 1 августа обстреляли Никополь на Днепропетровщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Оккупанты покрыли город десятком снарядов. В результате артобстрела погибли две женщины - мама и дочь.

"Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72", - отметил глава ОВА.

Также изувечены многоэтажки. В одной из них загорелся балкон. Повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы.

Также смотрите: Оккупанты не прекращают обстрелов Никопольщины, ночью на Днепропетровщине сбили "шахед". ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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Злочина рашиська орда не припиняє терор проти мирного населення ,з ким ви воюєте виродки ?
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01.08.2024 11:57 Ответить
Убийство женщин это у них защита родины в чужой стране?
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01.08.2024 12:43 Ответить
 
 