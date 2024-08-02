Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж
1 августа оккупанты обстреляли четыре громады Никопольского района: враг направил дроны и артиллерию на Никополь, Мировскую и Покровскую сельскую территориальные громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Днем 1 августа снаряды попали по селу в Покровской громаде. Осколочные ранения получил 62-летний мужчина, ему оказана необходимая медицинская помощь. В результате обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, предприятие, почта, магазины, заброшенное здание, транспорт и линии электропередач.
Также в этот день враг попал дроном по территории Криворожского района. В результате попадания возник пожар, его ликвидировали.
Вечером и на утро атаки повторились: под огонь снова попал райцентр и села Марганецкой громады.
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