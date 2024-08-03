Вибухотехніки на Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого БПЛА, яка не здетонувала. ФОТОрепортаж
На Чернігівщині після однієї з нещодавніх повітряних атак виявили ворожий ударний безпілотник невстановленого типу. Його бойова частина не здетонувала.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вибухотехніки після огляду пошкодженого БПЛА встановили, що це ударний літальний апарат з уламково-фугасною бойовою частиною. З огляду на небезпеку переміщення ворожого пристрою поліцейські знищили його бойову частину на місці шляхом підриву.
"Поліція нагадує, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення необхідно відразу звертатися до поліції або до рятувальників", - наголосили в поліції.
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