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Вибухотехніки на Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого БПЛА, яка не здетонувала. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині після однієї з нещодавніх повітряних атак виявили ворожий ударний безпілотник невстановленого типу. Його бойова частина не здетонувала.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вибухотехніки після огляду пошкодженого БПЛА встановили, що це ударний літальний апарат з уламково-фугасною бойовою частиною. З огляду на небезпеку переміщення ворожого пристрою поліцейські знищили його бойову частину на місці шляхом підриву.

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Вибухотехніки знешкодили бойову частину ворожого БПЛА

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухотехніки на Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого БПЛА, яка не здетонувала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вибухотехніки знешкодили бойову частину ворожого БПЛА

"Поліція нагадує, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення необхідно відразу звертатися до поліції або до рятувальників", - наголосили в поліції.

Вибухотехніки знешкодили бойову частину ворожого БПЛА

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Автор: 

безпілотник (4148) Нацполіція (15163) Чернігівщина (1584) сапер (194)


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двигун би хоч зняли, на циркулярку самий клас !

дякуємо ЗСУ !!!
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03.08.2024 16:37 Відповісти
шо при зніманні вибухнуло?
взірвати і забути - ніяких кулібіних...
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03.08.2024 16:45 Відповісти
 
 