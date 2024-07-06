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Вибухотехніки на Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого БПЛА, яка не здетонувала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили пошкоджений ворожий "Шахед" поблизу житлового масиву після однієї з нещодавніх повітряних атак російських військових на Чернігівщину.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вибухотехніки прибули на місце події для знешкодження бойової частини безпілотника, яка не здетоновувала. Фахівці оглянули пошкоджений БПЛА та вилучили від його корпусу бойову частину. Після цього вивезли її у спеціальне місце та знищили шляхом підриву.

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Вибухотехніки знешкодили бойову частину ворожого БПЛА
Вибухотехніки знешкодили бойову частину ворожого БПЛА

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Вибухотехніки знешкодили бойову частину ворожого БПЛА

У поліції нагадують громадянам, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет, БПЛА та боєприпасів категорично заборонено. У разі їхнього виявлення необхідно відразу звертатися до поліції чи рятувальників.

Автор: 

безпілотник (4338) Чернігівщина (1584) сапер (204)


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Треба було його назад, на кацапляндію запустити
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06.07.2024 16:28 Відповісти
Хто зна - що саме вони туди "напакували" ? Якщо "гексоген" - та ще й неякісний - то його не варто кудись пхать Хіба що можна якийсь "фугас" закласти на дорозі! Він же навіть простого тертя боїться!
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06.07.2024 18:07 Відповісти
То може той заряд, наші дронщики використали для діла?
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06.07.2024 16:31 Відповісти
Какие молодцы, вот это новость, Вау... (Sarkasmus). Новость дня!
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06.07.2024 18:15 Відповісти
 
 