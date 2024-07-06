Вибухотехніки на Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого БПЛА, яка не здетонувала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили пошкоджений ворожий "Шахед" поблизу житлового масиву після однієї з нещодавніх повітряних атак російських військових на Чернігівщину.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вибухотехніки прибули на місце події для знешкодження бойової частини безпілотника, яка не здетоновувала. Фахівці оглянули пошкоджений БПЛА та вилучили від його корпусу бойову частину. Після цього вивезли її у спеціальне місце та знищили шляхом підриву.

Дивіться також: Сапери знешкодили російську плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у приватному секторі Харкова. ФОТО





Також дивіться: Поліція вилучила бойову частину ракети у Солом’янському районі Києва. ФОТОрепортаж

У поліції нагадують громадянам, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет, БПЛА та боєприпасів категорично заборонено. У разі їхнього виявлення необхідно відразу звертатися до поліції чи рятувальників.