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30 громадян України евакуйовано з Лівану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 3 серпня 2024 року, ГУР МО та МЗС спільно організували евакуацію тридцяти українських громадян із Лівану, де різко погіршилася безпекова ситуація.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Наші співвітчизники, серед яких 21 жінка та девʼятеро дітей, вже прибули до Жешува, Польща, та перебувають у безпеці. Їх зустріли українські консули та представники ГУР МОУ ― евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна проводить евакуацію громадян із небезпечних районів Лівану, - Зеленський

Евакуація з Лівану

Співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують працювати над наданням допомоги громадянам України, які перебувають в Лівані. Триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію.

Евакуація з Лівану

"Громадянам, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, рекомендуємо уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні", - додали в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану на тлі погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході

Також упродовж перебування в Лівані громадянам України рекомендовано утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда); Долини Бекаа; південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Евакуація з Лівану
Евакуація з Лівану

"Безпека громадян України — безумовний пріоритет та ключове завдання держави. Це стосується громадян України в будь-якому куточку світу, за будь-яких обставин і на будь-якій відстані від Батьківщини. Україна ніколи не полишає своїх людей у біді", - наголошується в повідомленні.

Евакуація з Лівану
Евакуація з Лівану
Евакуація з Лівану
Евакуація з Лівану

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Іран найближчим часом збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

У середу, 31 липня, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав "завдати прямого удару по Ізраїлю" через ліквідацію в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Автор: 

Ліван (122) МЗС (4122) евакуація (2312) ГУР (499)


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Топ коментарі
+17
А, це ті, що потяглися заміж за арабів. Замотані приїхали, чи по-людськи одягалися?
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03.08.2024 21:23
+12
Чорненьких понавозили...
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03.08.2024 21:22
+12
Безпека громадян України - безумовний пріоритет та ключове завдання держави. Це стосується громадян України в будь-якому куточку світу, за будь-яких обставин і на будь-якій відстані від Батьківщини.

Шкода, що це мало стосується тих громадян, які проживають на теріторії України...
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03.08.2024 21:39
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Чорненьких понавозили...
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03.08.2024 21:22 Відповісти
сабачку с тёлкою в 2020 році вивезли на Прєзідєнскому борту з Кітаю.

А рядового Журавля взяв під особистий контроль і він здох без влди
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03.08.2024 21:36 Відповісти
Газа-ватянські "українці"

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04.08.2024 03:22 Відповісти
Щось я чоловіків не бачу.
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03.08.2024 21:23 Відповісти
Може в них там мобілізація?
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03.08.2024 21:25 Відповісти
їх чоловіки тамтешні бармалеї,вони зараз штурмують їх ТЦК,збираються захищати Ліван від Ізраїлю
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03.08.2024 21:54 Відповісти
А, це ті, що потяглися заміж за арабів. Замотані приїхали, чи по-людськи одягалися?
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03.08.2024 21:23 Відповісти
та щось чорнильниць не видно..
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03.08.2024 21:28 Відповісти
чорнильниці були Газа-ватянки


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04.08.2024 03:27 Відповісти
Гуманітарна місія у Хезболлі?
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03.08.2024 21:26 Відповісти
чорнильниць навезли?
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03.08.2024 21:26 Відповісти
+
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03.08.2024 21:46 Відповісти
Нахіба нам ці добровільні придурошні?
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03.08.2024 21:32 Відповісти
"Патамушта прєждє всєво забота аб людЯх!"
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03.08.2024 23:17 Відповісти
Что то там уже половина на украинцев не похожи.
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03.08.2024 21:37 Відповісти
послєдні 2 мільйонів років баби були аби кому. Чё ти рішив, шо зараз українські баби будуть вдруг берегти українськість ?
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04.08.2024 17:36 Відповісти
і ніслова ні півслова, а що ж милі створіння там робили???
бо саме жінки.....щей з дітьми.....
мабудь патріотки України та поціновувачі ПЦУ...
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03.08.2024 21:38 Відповісти
Скільки коштувало літак поганяти, вивезти оце..
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03.08.2024 21:40 Відповісти
ну, літак шахтаря, тобто ахметова.
як він домовився з єрмаком, не знаю, але що зрубали бабла з бюджету, це точно...
або чистий піар.....
бо про це оголосив зе а літак ахметова.
тож ці двоє рятують нещасних "українок"
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03.08.2024 21:46 Відповісти
ахметка нічого за так не робить. Відіб'є потім на навих тарифах.
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03.08.2024 21:49 Відповісти
Его Метинвест почти в два раза больше перечислил для ЗСУ, чем фирма пана Президента. Но, там и объемы поболее
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03.08.2024 21:53 Відповісти
До Вас не доходить?? ахметка ввдіб'є на тарифах, а пан през тільки красти вміє.
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03.08.2024 22:37 Відповісти
Мариночка, я имел в виду пана Президента Порошенко. У которого масло (вкусное) тоже дорожает.
А пуфитроли ваще бегут, не угнаться. Из за них (пуфитролей) я лишний час начал перерабатывать
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04.08.2024 08:17 Відповісти
Сєрьожєнька, я думки не читаю - то не можу заздалегідь знати, що Ви там собі вигадали. А Порошенка всі називають гетьманом. І ще раз повторюю - ахметка свої донати на армію робить нашим коштом, шляхом підняття тарифів. А на ремонт - він отримує і іноземне обладнання, й кошти. А також з бюджету України - що й зовсім ідіотизм, бо структура ДТЕК приватна.

На рахунок масла - то купуйте дешевше, або зовсім не їжте, бо: це не продукт першої необхідності, ціну формує ринок, воно шкідливе.
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04.08.2024 11:08 Відповісти
Мариночка, вы прелесть.
Звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента.
А "гетьман" это погремуха, впоследствии широко разошедшаяся в народе.
Оборудование и деньги валят в частную??? государственную компанию Укрэнерго.
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04.08.2024 12:14 Відповісти
До чого тут Укренерго? Мова про приватну компанію ДТЕК. ви б ще про Енергоатом та Укргідроенерго згадали.
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04.08.2024 13:18 Відповісти
І Центренерго.
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04.08.2024 13:19 Відповісти
Не розумію...от новина ця для чого? Хто та людина, якій цей інфовкид здався вдалою ідеєю?
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03.08.2024 21:39 Відповісти
Цікаво, скільки з бюджету вимили цією акцією??

Задовбали бл@дво коштом країни рятувати! Зараз їм ще житло, грошове утримання..

А ми будемо на дрони, меддопомогу і т.і. хлопцям скидуватись..
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03.08.2024 21:39 Відповісти
Мы и будем. Для нас это стоит только перевозка. Далее эти украинские граждане проследуют в Европу
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03.08.2024 21:55 Відповісти
Безпека громадян України - безумовний пріоритет та ключове завдання держави. Це стосується громадян України в будь-якому куточку світу, за будь-яких обставин і на будь-якій відстані від Батьківщини.

Шкода, що це мало стосується тих громадян, які проживають на теріторії України...
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03.08.2024 21:39 Відповісти
на цих пофіг. так.. ресурс
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03.08.2024 22:43 Відповісти
І зовсім не стосується тих мільонів громадян України, яких разом із територією "подарували" "північному сусіду".
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03.08.2024 23:14 Відповісти
Там лише дівчата? Чи один парубок?
А що вони там роблять? Борються з Хамасом методом зваблення чи поїхали на обіцянки "принця Алібабая з пустельного намету"?((((((
От не расист, але ціх "чорнильніць, вибачте за термін, не розумію!!!
Вони ж будуть згадувати укр.паспорт лише коли припече .
А також він дає змогу будь-коли приїзжати та винюхувати, що де стоїть...
Та ще й привезуть в свої міста/села ворожі людожерські наративу "фрі палєштіна / рєж голови ізраілтянам"!!
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03.08.2024 21:43 Відповісти
що роблять? вони там живуть з місцевими бармалеями. а зараз ,під приводом,втечі з Лівану...збираються, у якості ще одних згорьованих укрбіженців-квіточок ,закріпитися разом з своїми личинками в Європі,потім перетягнуть туди і бармалеїв...
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03.08.2024 21:59 Відповісти
Ліванці ніколи не мали перешкод на життя в Європі чи Америці. Це українцям заборони. Ліванці мігрують по світу завдяки нормальній освіті та перфектному знанню англійської та французької одночасно. Плюс якісь доводи, що там постійна війна та плюс мають близьких родичів по всьому світу. Їх, до речі, закордоном живе більше ніж в самому Лівані. Якщо порівнювати ліванську зарплату з українською, то там втричі вища. Була. Років 18-20 тому, коли я ще там декілька раз бував. Ніяких замотаних там немає. Можливо, окрім сирійських біженок. Звичайно це тому що 50 відсотків населення це християни різних течій.
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04.08.2024 11:06 Відповісти
ГУР МОУ? Нема що робити?
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03.08.2024 21:51 Відповісти
звичайно. просто Буданов запланував після Ялти попити кави у Бейруті
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03.08.2024 22:00 Відповісти
Kaкими бы чернильницами небыли эти бабы, они граждане Украины. Всякое нормальное государство обязано заботится о своих гражданах. Те же Штаты отдали осужденных шпионов даже за овцу с двойным гражданством, американским и кацапским! Кому-то может показаться это издержками демократической страны, но это - обычай цивилизованного мира.
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03.08.2024 22:05 Відповісти
а до чого тут Україна? ми далекі від демократії
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03.08.2024 22:44 Відповісти
так и пытаться не надо?
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04.08.2024 00:28 Відповісти
так як США ? не надо !
 придурка і злодія "морпеха" та малахольного журналіста, який вже з тюрми хотів взяти інтевью у пуйла, обміняли на вбивцю та шпіонів
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04.08.2024 03:33 Відповісти
Спасибі тобі,мудрий янкі,що ти вчиш нас азам життя! Щоб ми без вас,демократично-мудрих амерів,і робили б.... Давай і далі розказуй нам,як треба жити: Жить і работать по-Трамповскі! Вгадав?
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04.08.2024 00:09 Відповісти
Большая их часть ************, лёгшие под немытых. Мы за них должны переживать?
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03.08.2024 22:13 Відповісти
Звичайно! Нас примушують і за ізраїтелів з Цахалу переживати і за хароших русскіх і за нещасного Трампушку... Ми ж не даремно голосували за картавого чувачка,з метою хоть поржать,от тепер і будемо жалібно ржать....
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04.08.2024 00:12 Відповісти
Переживать за Паспорт Украины. Паспорт - это символ государства, если он ничего не стоит, то и государство такое тоже ничего не стоит. Не нравится? Принимайте закон, что каждая выскочившая за иносранца лишается гражданства, и будет вам щасстя.
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04.08.2024 00:27 Відповісти
Что эти ************ делали в Ливане.
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03.08.2024 22:46 Відповісти
плодили мулатів від місцевих бармалеїв,невже не зрозуміло. перед цим зелень вивезла таких же з Сірії,Гази,скоро з Ізраїлю почнуть евакуювати в Небесний Єрусалим....
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04.08.2024 00:14 Відповісти
Дежавю, куди дивляться органи на останьому фото з правого краю у чорному дуже схожий на львівського кілєра?
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03.08.2024 23:13 Відповісти
завозят сюда будущий Хамас и Хезболлу...
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03.08.2024 23:17 Відповісти
іще чого! вони в Європу двинуть за євро,зображуватимуть безкінечних укрбіженців від війни. потім і бармалеїв перетягнуть,ті теж у вишиванках євро проситимуть у довірливих німців,розмазуючи сльози по бородатих щоках...
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04.08.2024 00:16 Відповісти
Безкоштовний літак? За мої податки ваші прогулянки!
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04.08.2024 08:30 Відповісти
 
 