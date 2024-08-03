30 громадян України евакуйовано з Лівану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 3 серпня 2024 року, ГУР МО та МЗС спільно організували евакуацію тридцяти українських громадян із Лівану, де різко погіршилася безпекова ситуація.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Наші співвітчизники, серед яких 21 жінка та девʼятеро дітей, вже прибули до Жешува, Польща, та перебувають у безпеці. Їх зустріли українські консули та представники ГУР МОУ ― евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей.

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Співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують працювати над наданням допомоги громадянам України, які перебувають в Лівані. Триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію.

"Громадянам, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, рекомендуємо уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні", - додали в ГУР.

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Також упродовж перебування в Лівані громадянам України рекомендовано утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда); Долини Бекаа; південного передмістя Бейрута (район Дахіє).





"Безпека громадян України — безумовний пріоритет та ключове завдання держави. Це стосується громадян України в будь-якому куточку світу, за будь-яких обставин і на будь-якій відстані від Батьківщини. Україна ніколи не полишає своїх людей у біді", - наголошується в повідомленні.









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