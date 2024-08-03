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Перші емоції українських шаблісток після здобуття золота Олімпіади-2024. ФОТОрепортаж

НОК України показав, якими були перші емоції українських фехтувальниць, після перемоги на Олімпійських іграх у Парижі в поєдинку за золоту нагороду.

Відповідні фото опублікували на сторінці НОК України та олімпійської команди, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024: Жіноча команда з фехтування на шаблях перемогла збірну Південної Кореї. ВІДЕО+ФОТО

"Перші емоції українських шаблісток після здобуття омріяної нагороди — ОЛІМПІЙСЬКОГО ЗОЛОТА!" - йдеться в описі до фото.

Українські шаблісти після перемоги на Олімпіаді

Україна виборола перше золото на Олімпіаді – жіноча збірна з фехтування перемогла у фіналі

Перші емоції українських шаблісток після здобуття омріяної нагороди — ОЛІМПІЙСЬКОГО ЗОЛОТА!

Перші емоції українських шаблісток після здобуття омріяної нагороди — ОЛІМПІЙСЬКОГО ЗОЛОТА!

Українські шаблістки: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька
Українські шаблістки: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька

Нагадаємо, українські фехтувальниці перемогли опоненток з Південної Кореї. Поєдинки відбуваються у форматі естафети, коли учасниці змінюють одна одну, а протистояння складається з дев'яти швидких поєдинків. Переможцем стає команда, яка набрала 45 балів. Перший поєдинок завершився з рахунком 5:3 на користь України — Ольга Харлан здолала Джон Енхе. В усіх наступних двобоях південнокорейська збірна випереджала українську за кількістю очок. Передостанній поєдинок між Енхе та Аліною Комащук завершився з рахунком 40:37 відповідно. В останньому двобої Ольга Харлан здолала кореянку Джон Хайон з рахунком 8:2. Фінал завершився з рахунком 45:42 на користь України.

Автор: 

нагорода (1260) Олімпіада (687) Харлан Ольга (35)


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Топ коментарі
+27
8-2 в последней схватке. Харлан просто монстр
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03.08.2024 23:13
+26
Красуні
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03.08.2024 22:42
+22
Молодці!
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03.08.2024 22:43
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03.08.2024 22:42 Відповісти
Молодці!
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03.08.2024 22:43 Відповісти
Дякуємо, дівчата !
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03.08.2024 23:02 Відповісти
Гарна Перемога на спортивному фронті.
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03.08.2024 23:08 Відповісти
8-2 в последней схватке. Харлан просто монстр
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03.08.2024 23:13 Відповісти
Вітання нашим шаблісткам !
Мають українські гени !

Острих шабель добувайте,
А за волю хоч умріте І вольності бороніте.
Нехай вічна буде слава
- Же през шаблю маєм права!

Іван Мазепа
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03.08.2024 23:16 Відповісти
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04.08.2024 02:59 Відповісти
Най най най кращі!
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03.08.2024 23:31 Відповісти
ОЛЕНКО, дякую!!!!!!!!!
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03.08.2024 23:33 Відповісти
Ну і що що спить? Тягніть як є, хоч і примʼятого. Хай поздоровляє. Другого золота може не бути!
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03.08.2024 23:36 Відповісти
та він уже в борошні
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03.08.2024 23:58 Відповісти
Бубочка вже сни дивиться, як потужно всіх перемогає.
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04.08.2024 01:20 Відповісти
Прям 4 мушкетери!
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03.08.2024 23:36 Відповісти
Яка чудова новина!!!
Молодці, дівчатка!!!
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03.08.2024 23:53 Відповісти
Завтра Зеленський🤡 і Єрмак будуть піаритись на перемозі дівчат,а старша радниця Єрмака,Даша Зарівна,буде розганяти по телеграм помийках Банкової,що ця перемога без Андрія Борисовича не відбулася би.І так,вони там в ОПешетці настільки кінчені,що не доганяють,як виглядають жалюгідно,коли піаряться на чужих заслугах.P.S. : дуже радий за Олю Харлан,вона заслужила більше всіх.Ми всією нацією відстояли її участь в ОІ,коли її незаслужено хотіли дискваліфікувати,за відмову вітатись з моск@лями.👍
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04.08.2024 00:47 Відповісти
***** - це Українське!
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04.08.2024 02:14 Відповісти


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04.08.2024 03:01 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКИМ САБЛИСТАМ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.08.2024 05:44 Відповісти
❤️❤️❤️❤️
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04.08.2024 12:53 Відповісти
 
 