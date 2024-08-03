Перші емоції українських шаблісток після здобуття золота Олімпіади-2024. ФОТОрепортаж

НОК України показав, якими були перші емоції українських фехтувальниць, після перемоги на Олімпійських іграх у Парижі в поєдинку за золоту нагороду.

Відповідні фото опублікували на сторінці НОК України та олімпійської команди, передає Цензор.НЕТ.

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"Перші емоції українських шаблісток після здобуття омріяної нагороди — ОЛІМПІЙСЬКОГО ЗОЛОТА!" - йдеться в описі до фото.

Українські шаблістки: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька

Нагадаємо, українські фехтувальниці перемогли опоненток з Південної Кореї. Поєдинки відбуваються у форматі естафети, коли учасниці змінюють одна одну, а протистояння складається з дев'яти швидких поєдинків. Переможцем стає команда, яка набрала 45 балів. Перший поєдинок завершився з рахунком 5:3 на користь України — Ольга Харлан здолала Джон Енхе. В усіх наступних двобоях південнокорейська збірна випереджала українську за кількістю очок. Передостанній поєдинок між Енхе та Аліною Комащук завершився з рахунком 40:37 відповідно. В останньому двобої Ольга Харлан здолала кореянку Джон Хайон з рахунком 8:2. Фінал завершився з рахунком 45:42 на користь України.