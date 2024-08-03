Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024: Жіноча команда з фехтування на шаблях перемогла збірну Південної Кореї. ВІДЕО+ФОТО

У фіналі Олімпійських ігор-2024 у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд українська збірна виборола золоту медаль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Жіноча збірна з фехтування, до складу якої входять Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, перемогла у фіналі команду Кореї.

На шляху до фіналу Україна здолала збірні Італії та Японії, а Республіка Корея обіграла США та Францію

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