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Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024: Жіноча команда з фехтування на шаблях перемогла збірну Південної Кореї. ВІДЕО+ФОТО

У фіналі Олімпійських ігор-2024 у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд українська збірна виборола золоту медаль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Парижа Ідальго влаштувала прийом для українських олімпійців

Олімпійські чемпіонки у командній шаблі

Жіноча збірна з фехтування, до складу якої входять Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, перемогла у фіналі команду Кореї.

На шляху до фіналу Україна здолала збірні Італії та Японії, а Республіка Корея обіграла США та Францію

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харлан - бронзова призерка Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях

Автор: 

Олімпіада (687) Харлан Ольга (35)


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Топ коментарі
+56
https://t.me/PresidentPoroshenko/10113 Петро Порошенко :
ПЕРЕМОГА! Перше золото на Олімпіаді 2024! Наша жіноча команда фехтувальниць на шаблях везе в Україну перемогу в фіналі!
Сталеві нерви! Неймовірна майстерність! Дуже напружене змагання, боротьба до останніх секунд, чудова робота наших спортсменок. Шалені емоції, історичний результат.
Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Ольга Харлан - найкращі! Вітання Ользі, яка тепер рекордсменка по кількості олімпійських медалей серед українців)
Вітаю з черговим трофеєм для України! Дякую за сталевий характер!
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03.08.2024 22:06
+53
Чудова робота дівчата!
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03.08.2024 22:06
+53
Дякуємо, красуні!!!
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03.08.2024 22:07
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Чудова робота дівчата!
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03.08.2024 22:06 Відповісти
Я вболівав
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03.08.2024 22:10 Відповісти
Пів пачки скурив, а я не курю
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03.08.2024 22:23 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10113 Петро Порошенко :
ПЕРЕМОГА! Перше золото на Олімпіаді 2024! Наша жіноча команда фехтувальниць на шаблях везе в Україну перемогу в фіналі!
Сталеві нерви! Неймовірна майстерність! Дуже напружене змагання, боротьба до останніх секунд, чудова робота наших спортсменок. Шалені емоції, історичний результат.
Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Ольга Харлан - найкращі! Вітання Ользі, яка тепер рекордсменка по кількості олімпійських медалей серед українців)
Вітаю з черговим трофеєм для України! Дякую за сталевий характер!
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03.08.2024 22:06 Відповісти
Респект шановним ПАННОЧКАМ!
А не приведи Боже, поїхали б, як на оті самміти від єрмака …
А так, ГОРДІСТЬ за Україну і ЗОЛОТИЙ РЕЗУЛЬТАТ маємо, дякуючи ВАМ!!
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03.08.2024 22:18 Відповісти
ПОРОШЕНКО +++++++ ДО ПЕРЕМОГИ ---- ПОРОХ МИ ТЕБЕ ЩЕ НЕ ЗАБУЛИ !!!!!!!
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04.08.2024 06:22 Відповісти
Харлан вытащила)
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03.08.2024 22:07 Відповісти
Молодці всі, але Харлан просто Супер!!!
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03.08.2024 22:07 Відповісти
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03.08.2024 22:40 Відповісти
Дякуємо, красуні!!!
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03.08.2024 22:07 Відповісти
✌✌✌✌✌✌✌👏👏👏👏👏👏
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03.08.2024 22:10 Відповісти
Програвали колись 6 очок, а перед вирішальним раундом 2 очки.
Але вийшла Харлан та порубала суперницю в капусту...
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03.08.2024 22:08 Відповісти
Было минус 3 перед решающим. 37-40.
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03.08.2024 22:23 Відповісти
Молодці, дівчата! Гарний приклад для наслідування.
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03.08.2024 22:09 Відповісти
Так, це було фантастично,Харлан-просто красуня!
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03.08.2024 22:10 Відповісти
Дякуємо!!!
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03.08.2024 22:11 Відповісти
Я за футбол так не переживав на ЧЄ як сьогодні за дівчаток..Молодці 😍
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03.08.2024 22:14 Відповісти
Вітаю Молодці Дівчата ! можна уявити як бісятся рашисти,ну варварам не місце на Олімпіаді.
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03.08.2024 22:15 Відповісти
Наші щирі вітання, панночкам - Олімпійським переможцям!!
Українці, ВАМИ пишаються! Слава Україні !!
Колись, мабуть, і футбольна команда, чоловіча, теж , так порадує Українців?? Але ж,суркіси …
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03.08.2024 22:15 Відповісти
Краса 😘
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03.08.2024 22:16 Відповісти
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03.08.2024 22:17 Відповісти
США вітає Україну!!
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03.08.2024 22:19 Відповісти
Учитывая что война с орками идёт, тут любая медаль - платиновая. А золотая так вообще - осьмиевая
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03.08.2024 22:19 Відповісти
А враховуючи, що шаблі, - то ...❗❗❗❗❗
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03.08.2024 23:47 Відповісти
Вітаємо Україну з золотом. Молодці дівчата!
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03.08.2024 22:20 Відповісти
Дівчата 🔥
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03.08.2024 22:22 Відповісти
Сльози радості. Ми чемпіони!!!!
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03.08.2024 22:25 Відповісти
що не кажіть, а це золото саме Харлан, вона його витягнула
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03.08.2024 22:26 Відповісти
Респект!
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03.08.2024 22:27 Відповісти
Супермолодці ! Це свято для усіх українських вболівальників !
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03.08.2024 22:32 Відповісти
На 99% це перемога Олі Харлан. Постійно вона мусить ''чистити'' те, що інші ''накосячать'' - так постійно, починаючи з Пекінської Олімпіади 2008 року.
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03.08.2024 23:12 Відповісти
А ще Оля Харлан - справжній Капітан - завжди більше викладається в командних змаганнях, ніж в індивідуальних.
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03.08.2024 23:20 Відповісти
Може це - чотири медалі? Перші 4 медалі навідь чути приємніше, ніж "першу медаль"...
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03.08.2024 23:33 Відповісти
Дивчата - красавы! Не то что эти ******* футболеры.
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04.08.2024 00:19 Відповісти
Дівчата всі молодці ! Харлан, взагалі Кіборг !!!
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04.08.2024 00:29 Відповісти
Усі дівчата моодці .
Ольга Харлан -- красуня за всіх ознаках !
Я за її особисто уболівав ...
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04.08.2024 01:23 Відповісти
На болотах зара виють шакали .

Оля Харлан у них визива такі емоції нібито вона кожного з 140 млн. орків зарубала її золотою шаблею .
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04.08.2024 01:28 Відповісти
а хіба не так ?

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04.08.2024 03:06 Відповісти
Якщо без емоцій - МОЛОДЦІ! Хоча вони зашкалюють...
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04.08.2024 04:54 Відповісти
Пощастило що кацапок не допустили.
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04.08.2024 05:45 Відповісти
Тут некоторые вспомнили про россиян, отвечаю, что россиян там теперь и не должно быть, им не место в приличном обществе.
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04.08.2024 08:27 Відповісти
Well done! Go Ukraine Go!
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04.08.2024 09:16 Відповісти
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04.08.2024 19:21 Відповісти
 
 