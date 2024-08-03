Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024: Жіноча команда з фехтування на шаблях перемогла збірну Південної Кореї. ВІДЕО+ФОТО
У фіналі Олімпійських ігор-2024 у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд українська збірна виборола золоту медаль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Жіноча збірна з фехтування, до складу якої входять Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, перемогла у фіналі команду Кореї.
На шляху до фіналу Україна здолала збірні Італії та Японії, а Республіка Корея обіграла США та Францію
Топ коментарі
+56 Ан Мур
показати весь коментар03.08.2024 22:06
+53 Ig Shu
показати весь коментар03.08.2024 22:06
+53 YU ST
показати весь коментар03.08.2024 22:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПЕРЕМОГА! Перше золото на Олімпіаді 2024! Наша жіноча команда фехтувальниць на шаблях везе в Україну перемогу в фіналі!
Сталеві нерви! Неймовірна майстерність! Дуже напружене змагання, боротьба до останніх секунд, чудова робота наших спортсменок. Шалені емоції, історичний результат.
Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Ольга Харлан - найкращі! Вітання Ользі, яка тепер рекордсменка по кількості олімпійських медалей серед українців)
Вітаю з черговим трофеєм для України! Дякую за сталевий характер!
А не приведи Боже, поїхали б, як на оті самміти від єрмака …
А так, ГОРДІСТЬ за Україну і ЗОЛОТИЙ РЕЗУЛЬТАТ маємо, дякуючи ВАМ!!
Але вийшла Харлан та порубала суперницю в капусту...
Українці, ВАМИ пишаються! Слава Україні !!
Колись, мабуть, і футбольна команда, чоловіча, теж , так порадує Українців?? Але ж,суркіси …
Ольга Харлан -- красуня за всіх ознаках !
Я за її особисто уболівав ...
Оля Харлан у них визива такі емоції нібито вона кожного з 140 млн. орків зарубала її золотою шаблею .