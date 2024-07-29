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Харлан - бронзова призерка Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях

Ольга Харлан здобула бронзову медаль Олімпіади-2024

Ольга Харлан принесла Україні першу бронзову медаль на Олімпіаді-2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У боротьбі за медаль з фехтування на шаблях українська спортсменка здолала представницю Республіки Корея Чої Сібін — 15:14.

Читайте: Харлан отримала Знак пошани від Національної академії СБУ. ФОТО

Автор: 

Олімпіада (687) Харлан Ольга (35)


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Топ коментарі
+42
Вона просто мала це зробити, через той шлях як вона на цю Олімпіаду потрапила і яка історія мала місце. І це зробила, попри все.
Оля просто топ, бронза, але ця бронза точно золота.
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29.07.2024 22:16
+25
Там неймовірний камбек був,програвала 3:8,потім 4:11,далі 7 уколів підряд -11:11,ну й кульмінація-14:14 та переможний удар,браво Олечка!
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29.07.2024 22:26
+25
Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам.
Присвячую це нашим захисникам і захисницям.

Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати,
бо їх вбила Росія. - Де взяла сили на камбек з кореянкою? - Я українка.

У нас є сили, у нас завжди будуть сили. Ми завжди будемо боротися", - наголосила Ольга Харлан.🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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29.07.2024 23:35
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Вона просто мала це зробити, через той шлях як вона на цю Олімпіаду потрапила і яка історія мала місце. І це зробила, попри все.
Оля просто топ, бронза, але ця бронза точно золота.
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29.07.2024 22:16 Відповісти
Якби суперниця була з КНДР, можна було б трошки заколоти.
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29.07.2024 22:23 Відповісти
Там неймовірний камбек був,програвала 3:8,потім 4:11,далі 7 уколів підряд -11:11,ну й кульмінація-14:14 та переможний удар,браво Олечка!
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29.07.2024 22:26 Відповісти
Епічно. Думаю, всі вже втратили віру, коли було -6. Молодчина, неймовірний камбек
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29.07.2024 22:31 Відповісти
Щось не пішла ця олімпіада у наших спортсменів.
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29.07.2024 22:28 Відповісти
Ну, якщо ви очікували по 100 золотих медалей в день,тоді так, "не пішла",але ви мабуть у "країні розових поні" живете?
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29.07.2024 22:42 Відповісти
Я был серебряный призер нашего ЖЕКа по настольному теннису.
Иду вижу объявление. Зашел. Сидит мужик, на теннисном столе, скучает. Сыграли, он выиграл. Ему первое место, мне второе.
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29.07.2024 23:11 Відповісти


Щось не пішла ця олімпіада у наших спортсменів...... Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила росія.

"Зовсім інша медаль, вона бронзова, але для мене золота. Яка б медаль не була, вона для мене золота. Бо за тих кондицій, враховуючи те, де зараз знаходиться наша країна, через що ми проходимо, через що проходить кожен спортсмен, який тут представляє нашу країну... Це не передати просто. Це дуже важко

Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила росія.

Де взяла сили на камбек з кореянкою? Я українка. У нас є сили, у нас завжди будуть сили. Ми завжди будемо боротися", - розповіла Харлан.
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30.07.2024 10:01 Відповісти
Молодець.Боролася до кінця і виграла.
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29.07.2024 22:38 Відповісти
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29.07.2024 22:49 Відповісти
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29.07.2024 22:50 Відповісти
Вітаємо Ольгу Харлан з перемогою України 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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29.07.2024 23:01 Відповісти
не дивлюсь, но вітаю!)
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29.07.2024 23:15 Відповісти
харлан магучих можливо одна тенісистка, поки провальні ОІ.
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29.07.2024 23:26 Відповісти
Провальні- у американців! Але, на фініші вони будуть першими! Україна може реально розраховувати на 4-5 золотих медалей. Навіть Ольга Харлан ще може отримати медаль у командному заліку.
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30.07.2024 06:30 Відповісти
Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам.
Присвячую це нашим захисникам і захисницям.

Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати,
бо їх вбила Росія. - Де взяла сили на камбек з кореянкою? - Я українка.

У нас є сили, у нас завжди будуть сили. Ми завжди будемо боротися", - наголосила Ольга Харлан.🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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29.07.2024 23:35 Відповісти
Молодчинка! "Рубалася" завзято! Сам у молодості шаблею балувався! Але покинув після одного "дуркування"! Учинили "дуель" без масок - на "парадних" шаблях На все життя "отримав" шрам на переніссі
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30.07.2024 09:03 Відповісти
Все журналисты, которые сейчас ведут репортажи с Олимпиады говорят, что там царит невероятно доброжелательная атмосфера. У меня почему-то есть ощущение, что там так хорошо из-за отсутствия на Олимпиаде росиян и этой отвратительной ауры русского мира. Конечно среди россиян много спортсменов высокого класса, но поведение их ужасно. Наши ребята расказывали, что на последней Олимпиаде в 2022, спортсмены из раши вели себя безобразно, всем хамили, всем были недовольны, кругом, где были русские, был слышен русский мат.
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30.07.2024 01:11 Відповісти
Их нужно закрыть в рашке и огородить это гетто от всего цивилизованного мира. Изредка подкидывая через забор оружие чтобы им было чем воевать друг с другом за ресурсы и устраивать шоу для всего мира через трансляцию как в голодных играх
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30.07.2024 04:24 Відповісти
По факту ахах
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30.07.2024 14:15 Відповісти
Слід завжди пам'ятати, що Харлан була депутатом Миколаївської міської ради авд партії регіонів.
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30.07.2024 07:10 Відповісти
Они теперь все под вами. Все эти "рыги". Чего еще надо.
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30.07.2024 07:11 Відповісти
А не была бы - стала бы олимпийской чемпионкой!
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30.07.2024 12:31 Відповісти
да уж - после 3:8 я перестал надеяться на успех, а после 4:11, вообще потерял даже веру... Но Оленька - СУПЕР!!!
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30.07.2024 07:10 Відповісти
Пока отмечал первую медаль, ещё и Костюк/Ястремская порадовали на корте против полячек
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30.07.2024 07:14 Відповісти
Бронза? Вік бере своє.
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30.07.2024 07:19 Відповісти
сегодня будет жесть: Украина-Аргентина в футболе и Украина-китай в парном фехтовании 1/4 финала
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30.07.2024 07:20 Відповісти
В 1/8 Харлан устроила обнимашки с россиянкой выступающей за Азербайджан. "У нас хорошие отношения. Мы всегда поддерживали друг друга" - сказала Анна Башта.
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30.07.2024 07:38 Відповісти
Мої вітання, Олю!
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30.07.2024 07:54 Відповісти
Оля, ми пишаємося тобою !
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30.07.2024 10:32 Відповісти
 
 