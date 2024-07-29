Харлан - бронзова призерка Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях
Ольга Харлан принесла Україні першу бронзову медаль на Олімпіаді-2024.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У боротьбі за медаль з фехтування на шаблях українська спортсменка здолала представницю Республіки Корея Чої Сібін — 15:14.
Топ коментарі
+42 Alex Newman
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+25 Serhios Bond #490169
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+25 Amber
показати весь коментар29.07.2024 23:35
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Оля просто топ, бронза, але ця бронза точно золота.
Иду вижу объявление. Зашел. Сидит мужик, на теннисном столе, скучает. Сыграли, он выиграл. Ему первое место, мне второе.
Щось не пішла ця олімпіада у наших спортсменів...... Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила росія.
"Зовсім інша медаль, вона бронзова, але для мене золота. Яка б медаль не була, вона для мене золота. Бо за тих кондицій, враховуючи те, де зараз знаходиться наша країна, через що ми проходимо, через що проходить кожен спортсмен, який тут представляє нашу країну... Це не передати просто. Це дуже важко
Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила росія.
Де взяла сили на камбек з кореянкою? Я українка. У нас є сили, у нас завжди будуть сили. Ми завжди будемо боротися", - розповіла Харлан.
Присвячую це нашим захисникам і захисницям.
Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати,
бо їх вбила Росія. - Де взяла сили на камбек з кореянкою? - Я українка.
У нас є сили, у нас завжди будуть сили. Ми завжди будемо боротися", - наголосила Ольга Харлан.🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️