Харлан - бронзова призерка Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях

Ольга Харлан принесла Україні першу бронзову медаль на Олімпіаді-2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У боротьбі за медаль з фехтування на шаблях українська спортсменка здолала представницю Республіки Корея Чої Сібін — 15:14.

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