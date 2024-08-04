Через ворожі обстріли на Нікопольщині пошкоджено інфраструктуру та будинки. ФОТО

Вночі 4 серпня 2024 року воїни ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю ворожий "Шахед".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, напередодні ввечері російські війська випустили декілька артснарядів по Нікопольщині.

"Агресор обстріляв територію Червоногригорівської громади. Люди не постраждали", - зазначив Лисак.

За уточненою інформацією через вечірню атаку на Нікопольщині пошкоджена інфраструктура і 9 приватних будинків.

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Також повідомляється, що ніч в районі минула спокійно.