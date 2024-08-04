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З одним із найкращих операторів ПТРК "Стугна" Георгієм Коропом попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 серпня 2024 року, біля великої зали крематорія на вул. Байковій у Києві відбулося прощання із загиблим українським воїном Георгієм Коропом (Адвокатом).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп
Георгій Короп

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 21 липня 2024 року трагічно загинув під час виконання службових завдань видатний український воїн, один із найкращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Короп, позивний Адвокат.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав статтю в пам'ять про одного з найкращих операторів ПТРК "Стугна" Георгія Коропа, позивний Адвокат.

Якщо маєте бажання і можливість підтримати родину Героя: Сільва Короп-Хорольська

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Відео та Фото: Олег Богачук

Автор: 

похорон (1283) втрати (4395) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+20
Пам'ятаймо, про ГЕРОЇВ, які життя своє поклали, за Свободу України від московської орди!!
Вражає, повна відсутність, отих привладних осіб, з ВРУ КМУ ОПУ ГПУ…
Два світи в Україні, Українці, і ті особи, кого вони обрали у 2019 році…
Паралельні світи!
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04.08.2024 12:49
+20
R.I.P...
Герої не вмирають!
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04.08.2024 13:02
+20
Світла пам"ять...
показати весь коментар
04.08.2024 13:11
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Правила форума Рада форумчан
Пам'ятаймо, про ГЕРОЇВ, які життя своє поклали, за Свободу України від московської орди!!
Вражає, повна відсутність, отих привладних осіб, з ВРУ КМУ ОПУ ГПУ…
Два світи в Україні, Українці, і ті особи, кого вони обрали у 2019 році…
Паралельні світи!
показати весь коментар
04.08.2024 12:49 Відповісти
R.I.P...
Герої не вмирають!
показати весь коментар
04.08.2024 13:02 Відповісти
Світла пам"ять...
показати весь коментар
04.08.2024 13:11 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2024 13:11 Відповісти
Саме після такого НЕ ХОЧЕТЬСЯ ЧУТЬ навіть про капітулянські перемиря. Бо це означає що всі жертви української нації були ні про що. Це означає що ми там де і були в лютому 2022. А ми не маємо на це морального права
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04.08.2024 13:16 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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04.08.2024 13:16 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.08.2024 13:22 Відповісти
здохни, *****.. і увесь твій узкій мІр... сссс.ки імперські кара-мурзинські-ніякі..
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04.08.2024 13:25 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
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04.08.2024 13:31 Відповісти
Світла пам'ять Герою … Низький уклін 🙏❤️
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04.08.2024 13:51 Відповісти
Царство Небесне.
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04.08.2024 14:08 Відповісти
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04.08.2024 17:47 Відповісти
 
 