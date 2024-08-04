З одним із найкращих операторів ПТРК "Стугна" Георгієм Коропом попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 серпня 2024 року, біля великої зали крематорія на вул. Байковій у Києві відбулося прощання із загиблим українським воїном Георгієм Коропом (Адвокатом).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.























































































Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 21 липня 2024 року трагічно загинув під час виконання службових завдань видатний український воїн, один із найкращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Короп, позивний Адвокат.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав статтю в пам'ять про одного з найкращих операторів ПТРК "Стугна" Георгія Коропа, позивний Адвокат.

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Відео та Фото: Олег Богачук