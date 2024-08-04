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У Ростовській області РФ сталася пожежа біля нафтобази. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 4 серпня, в Азові Ростовської області РФ сталася сильна пожежа поблизу нафтобази.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Ресурси пишуть, що спочатку спалахнули покришки та сміття на відкритій території. Згодом полум'я перекинулася на склад автодеталей.

Повідомляється, що площа пожежі сягає 5 тисяч квадратних метрів. З полум'ям борються 90 спеціалістів та 27 одиниць техніки.

Місцева влада заявляє, що вогонь може поширитися на нафтобазу, яка розташована неподалік.

Водночас деякі місцеві Telegram-канали повідомляли, що дим піднімається нібито з території нафтобази.

У Ростовській області РФ сталася пожежа біля нафтобази

У Ростовській області РФ сталася пожежа біля нафтобази

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Автор: 

пожежа (4325) росія (65129) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+17
якщо місцева влада заявляє, що вогонь може поширитися на нафтобазу ..
то нехай поширюється...
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04.08.2024 21:08
+16
Тільки б не дощ..

https://t.me/Porohobotchenko/34788?single У місті Азов Ростовської області пожежа на НПЗ
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04.08.2024 21:13
+5
Може вже и нафтобазу підігріють?
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04.08.2024 21:09
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Ще й Етна на Сицилії прокинулася
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04.08.2024 21:08 Відповісти
Этна на постое просыпается.
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04.08.2024 21:46 Відповісти
якщо місцева влада заявляє, що вогонь може поширитися на нафтобазу ..
то нехай поширюється...
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04.08.2024 21:08 Відповісти
Може вже и нафтобазу підігріють?
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04.08.2024 21:09 Відповісти
Тільки б не дощ..

https://t.me/Porohobotchenko/34788?single У місті Азов Ростовської області пожежа на НПЗ
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04.08.2024 21:13 Відповісти
в Азові нема НПЗ.
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05.08.2024 05:03 Відповісти
Вже не ма... па сис жур...
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05.08.2024 13:36 Відповісти
а в Азові НПЗ ніколи і не було. Не треба читати написи на тєлєграміпаркані, бо там написано одне, а насправді за парканом дрова лежать. Чи ви теж не перевіряєте, що пише баранограм?
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05.08.2024 15:03 Відповісти
Мабуть, це Чорний Абдула щось запалив, не інакше???
Махмуд, підпалюй!
То дамба протекла в Бурятіі, то махмуд щось підпалив… Сруськай міф..
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04.08.2024 21:19 Відповісти
Розікрали усе з нафтобази, рашисти, а тепер, на Українців кивають обмилку! Безсовісні орки..
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04.08.2024 21:20 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, а правда, что предатедьница Наташа Королева замочила старшую дочь лахундры Валерии. Застукала в постели с Тарзаном. Говорят и сын ее кукухой съехавший - в дурдоме чалится...ЗЫ ... кто бы пыню замочил, бо его в дурдом не примут.
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04.08.2024 21:34 Відповісти
Стесняюсь спросить. А зачем в этом говне ковыряться?
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04.08.2024 22:52 Відповісти
А показать кто есть предатели. Они и в нарабсее остаются шизофренами и склонными к убийству. К примеру , Королева была на.уйницей Киркорова, со времен постановки мюзикла "Вечера на хуторе близь Диканьки" переходила дорогу жене Киркорова , Пугаевой Алле, тобто, была нравственной опущенкой изначально. А что касаемо Валерии, дык, Боже ее наказал ,за рьяную любовь к .уйлу. Пусть вата знает , что ее ожидает, если не увидит этого, дык, мы же подмогнем.
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05.08.2024 09:30 Відповісти
Пожежі на держпідприємствах балалайні - хороше прикриття для крадівництва керівництва. Операція "ЬІ".
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04.08.2024 22:07 Відповісти
Ну как обычно
Горит русня - туши бензином
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04.08.2024 23:46 Відповісти
 
 