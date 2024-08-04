У Ростовській області РФ сталася пожежа біля нафтобази. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 4 серпня, в Азові Ростовської області РФ сталася сильна пожежа поблизу нафтобази.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Ресурси пишуть, що спочатку спалахнули покришки та сміття на відкритій території. Згодом полум'я перекинулася на склад автодеталей.

Повідомляється, що площа пожежі сягає 5 тисяч квадратних метрів. З полум'ям борються 90 спеціалістів та 27 одиниць техніки.

Місцева влада заявляє, що вогонь може поширитися на нафтобазу, яка розташована неподалік.

Водночас деякі місцеві Telegram-канали повідомляли, що дим піднімається нібито з території нафтобази.

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