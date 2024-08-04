У Ростовській області РФ сталася пожежа біля нафтобази. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У неділю, 4 серпня, в Азові Ростовської області РФ сталася сильна пожежа поблизу нафтобази.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Ресурси пишуть, що спочатку спалахнули покришки та сміття на відкритій території. Згодом полум'я перекинулася на склад автодеталей.
Повідомляється, що площа пожежі сягає 5 тисяч квадратних метрів. З полум'ям борються 90 спеціалістів та 27 одиниць техніки.
Місцева влада заявляє, що вогонь може поширитися на нафтобазу, яка розташована неподалік.
Водночас деякі місцеві Telegram-канали повідомляли, що дим піднімається нібито з території нафтобази.
Топ коментарі
+17 Bad Robot
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+16 Alex Newman
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+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.08.2024 21:09
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то нехай поширюється...
https://t.me/Porohobotchenko/34788?single У місті Азов Ростовської області пожежа на НПЗ
тєлєграміпаркані, бо там написано одне, а насправді за парканом дрова лежать. Чи ви теж не перевіряєте, що пише баранограм?
Махмуд, підпалюй!
То дамба протекла в Бурятіі, то махмуд щось підпалив… Сруськай міф..
Горит русня - туши бензином