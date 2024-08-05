Протягом дня росіяни били по Нікопольщини важкою артилерією і дронами-камікадзе: пошкоджені інфраструктура та два підприємства. ФОТОрепортаж

4 серпня війська РФ завдавали нових атак по Нікопольському району Дніпропетровської області. Використовували важку артилерію і дрони-камікадзе.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти били по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах.

В районі пошкоджені інфраструктура, два підприємства. Потрощені майже десяток приватних осель, сім господарських споруд, парник. Понівечені декілька ліній електропередач.

Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, що протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів.

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