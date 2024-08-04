Ворог здійснив 13 обстрілів Сумщини протягом дня, під вогнем опинилось 7 громад
Протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Великописарівська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (1 вибух), гранатометний обстріл (3 вибухи).
- Есманьська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади.
- Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).
- Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (1 вибух).
- Хотінська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
- Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух), атаку FPV дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів).
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 4 липня росіяни скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя Антонівки Херсонської області.
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