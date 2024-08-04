Через скид вибухівки з ворожого дрона постраждав житель Антонівки на Херсонщині
4 липня росіяни скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя Антонівки Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Херсонської ОВА.
"Годину тому через скид вибухівки з ворожого дрона постраждав житель Антонівки. 35-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення грудної клітини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від госпіталізації постраждалий відмовився.
Раніше повідомлялось, що 4 серпня окупанти скинули вибухівку з дрона на Садове та атакували безпілотником Білозерку, є постраждалі.
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