Через скид вибухівки з ворожого дрона постраждав житель Антонівки на Херсонщині

4 липня росіяни скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя Антонівки Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Херсонської ОВА.

"Годину тому через скид вибухівки з ворожого дрона постраждав житель Антонівки. 35-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення грудної клітини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від госпіталізації постраждалий відмовився.

Раніше повідомлялось, що 4 серпня окупанти скинули вибухівку з дрона на Садове та атакували безпілотником Білозерку, є постраждалі.

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