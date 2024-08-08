Окупанти минулої доби обстріляли Глушківку та атакували БпЛА Куп’янськ, вночі вдарили по Золочівській громаді. ФОТОрепортаж
Протягом доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Липці та Вовчанськ, а також обстріляв Куп’янськ та Глушківку
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова та начальника Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергія Мельника.
Вчора, 7 серпня, о 14:45 в селі Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу сталося загоряння трави на площі близько 30 м.кв.
О 10:20 у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено автомобіль.
Як повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко виданню "Думка", сьогодні, 8 серпня, о 1:30 російська окупаційна армія завдала удару FPV-дроном по селу Одноробівка Золочівської громади.
Уламкове поранення отримав чоловік 1948 року народження. Йому медична допомога надана у місцевій лікарні.
Крім цього, значно пошкоджено газопровід і приватний будинок.
О 1:12 окупанти обстріляли село Калинове Золочівської громади. Обстріл вівся невідомим типом озброєння, орієнтовно, за допомогою БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. Без жертв.
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