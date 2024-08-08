Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Глушковку и атаковали БпЛА Купянск, ночью ударили по Золочевской громаде. ФОТОрепортаж

В течение суток враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Липцы и Волчанск, а также обстрелял Купянск и Глушковку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и начальника Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергея Мельника.

Вчера, 7 августа, в 14:45 в селе Глушковка Купянского района в результате обстрела произошло возгорание травы на площади около 30 м.кв.

В 10:20 в городе Купянск в результате обстрела БПЛА поврежден автомобиль.

Как сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко изданию "Думка", сегодня, 8 августа, в 1:30 российская оккупационная армия нанесла удар FPV-дроном по селу Одноробовка Золочевской громады.

Осколочное ранение получил мужчина 1948 года рождения. Ему медицинская помощь оказана в местной больнице.

Кроме этого, значительно поврежден газопровод и частный дом.

В 1:12 оккупанты обстреляли село Калиновое Золочевской громады. Обстрел велся неизвестным типом вооружения, ориентировочно, с помощью БПЛА. В результате удара поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Без жертв.

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