На фронті загинув легенда фанатського руху "Чорноморця" Володимир Крупський. ФОТО

У бойових діях на півдні України загинув військовий підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Химера", відомий представник руху Ultras Odessa, що об’єднує фанатів одеського футбольного клубу "Чорноморець", Володимир Крупський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Української добровольчої армії "Південь" та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"З великим болем у серці повідомляємо вам про ще одну непоправну втрату колективу Сегедка і всього чорно-синього руху в цілому. У ході виконання бойового завдання загинув Володимир Крупський.

Людина, яка не потребує представлення. Легенда фанатського руху Чорноморця. Учасник цілого ряду найбільш значних колективів та навколофутбольних подій різних епох. Неможливо уявити життя фанатського руху Чорноморця 2010-х років та не згадати при цьому Вову. У пам'яті кожного він залишиться яскравою, харизматичною особистістю, вірним другом та надійним соратником", - йдеться в дописі.

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