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На фронті загинув легенда фанатського руху "Чорноморця" Володимир Крупський. ФОТО

У бойових діях на півдні України загинув  військовий підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Химера", відомий представник руху Ultras Odessa, що об’єднує фанатів одеського футбольного клубу "Чорноморець", Володимир Крупський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Української добровольчої армії "Південь" та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"З великим болем у серці повідомляємо вам про ще одну непоправну втрату колективу Сегедка і всього чорно-синього руху в цілому. У ході виконання бойового завдання загинув Володимир Крупський.

Людина, яка не потребує представлення. Легенда фанатського руху Чорноморця. Учасник цілого ряду найбільш значних колективів та навколофутбольних подій різних епох. Неможливо уявити життя фанатського руху Чорноморця 2010-х років та не згадати при цьому Вову. У пам'яті кожного він залишиться яскравою, харизматичною особистістю, вірним другом та надійним соратником", - йдеться в дописі.

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Володимир Крупський
Володимир Крупський

Автор: 

Одеса (5452) футбол (1581) втрати (4396)


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Топ коментарі
+23
Гинуть найкращі. Вічна пам'ять 🙏
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13.08.2024 13:28
+21
Вічна пам ять загиблим героям .
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13.08.2024 13:28
+16
Біль.. Вічна слава Герою. Схиляю голову, братику. Низький укрін Тобі.
Співчуття рідним та побратимам Володимира.
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13.08.2024 13:29
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Гинуть найкращі. Вічна пам'ять 🙏
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13.08.2024 13:28 Відповісти
Вічна пам ять загиблим героям .
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13.08.2024 13:28 Відповісти
Якщо чесно, то гинуть всі без розбору - снаряду якось пофіг на особисті якості людини. Ми згадуємо і жалкуємо за кращими з мирного життя, але на фронті часто-густо "перші" виявляються "останніми", а звичайні стають справжніми героями - війна змінює все...
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13.08.2024 13:38 Відповісти
Тут мова йде не про те, що "герой бо загинув", тут про те, що вони пішли першими без вагань і болтології! А деякі так гарно пристосувались у тилу, що й досі лохторат тільки про них і теревенить.
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13.08.2024 13:45 Відповісти
Ви часом не про притулу і стерненко?
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13.08.2024 13:51 Відповісти
Та і не тільки про них - таких "голохвастових" у нас вистачає. Але так, ви праві - вони самі передові граблі по яких ще будуть довго танцювати пацієнти "єдиного мудозвону".
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13.08.2024 14:41 Відповісти
Біль.. Вічна слава Герою. Схиляю голову, братику. Низький укрін Тобі.
Співчуття рідним та побратимам Володимира.
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13.08.2024 13:29 Відповісти
Уклін до землі..
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13.08.2024 14:33 Відповісти
Справжні люди вони завжди і справжні патріоти!
R.I.P.
Ми повинні зробити все, щоб памʼять про всіх героїв ніколи не згасла.
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13.08.2024 13:42 Відповісти
Щось ніде не чув що загинув фанат криворізького квн
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13.08.2024 13:50 Відповісти
На жаль гинуть кращі ,а ось в тилу бидлота на замовлення рашистів палить автомобілі військовим.
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13.08.2024 14:25 Відповісти
Металлист с вами,скорбим сочувствуем
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13.08.2024 14:37 Відповісти
 
 