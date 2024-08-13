Проведено близько 70 обшуків на території України, Румунії та Молдови, вилучено понад 100 комп’ютерів, затримано 12 осіб: Ліквідовано діяльність міжнародного кол-центру. ФОТОрепортаж
Українські та європейські правоохоронці ліквідували діяльність міжнародного кол-центру, працівники якого ошукали потерпілих на суму понад 1,2 млн євро.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"У межах міжнародної співпраці за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора оперативники ДСР, слідчі ГСУ Нацполіції України спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова і Румунії ліквідували діяльність шахрайського кол-центру, учасники якого виманювали у громадян гроші (ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Шахрайська схема
Як зазначається, декілька громадян України разом з представниками інших держав забезпечували роботу чотирьох кол-центрів зі штатною чисельністю близько 400 осіб у Молдові. Вони пропонували інвестувати кошти в псевдоброкерські проєкти та обіцяли високі заробітки після здійснення невеликих вкладів. В рекламних оголошеннях зловмисники використовували зображення знаменитостей або офіційні логотипи великих місцевих банків. Це викликало у потенційних потерпілих довіру та дозволило ошукати велику кількість людей.
Учасники організованої злочинної групи пропонували встановити потерпілим на свої телефони мобільні додатки, які дозволяли їм отримати доступ до банківських рахунків потерпілих та переводити з них гроші. За такою шахрайською схемою зловмисники ошукали потерпілих на суму понад 1,2 млн євро.
Обшуки та затримання
7 серпня 2024 року правоохоронці України, Румунії та Молдови одночасно провели спецоперацію з ліквідації діяльності шахрайських кол-центрів. Відбулося близько 70 обшуків на території цих країн у приміщеннях кол-центрів, в офісних будівлях, а також за місцями проживання та автомобілях фігурантів. 9 із цих обшуків проведено в Україні.
Під час обшуків вилучено понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 автомобілів, а також близько 35 тис доларів США. У Києві українські правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.
Зазначається, що загалом на території Молдови затримано 12 учасників організованої злочинної групи, зокрема 2 громадян України.
Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування триває.
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