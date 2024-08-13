Проведено близько 70 обшуків на території України, Румунії та Молдови, вилучено понад 100 комп’ютерів, затримано 12 осіб: Ліквідовано діяльність міжнародного кол-центру. ФОТОрепортаж

Українські та європейські правоохоронці ліквідували діяльність міжнародного кол-центру, працівники якого ошукали потерпілих на суму понад 1,2 млн євро.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"У межах міжнародної співпраці за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора оперативники ДСР, слідчі ГСУ Нацполіції України спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова і Румунії ліквідували діяльність шахрайського кол-центру, учасники якого виманювали у громадян гроші (ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Шахрайська схема

Як зазначається, декілька громадян України разом з представниками інших держав забезпечували роботу чотирьох кол-центрів зі штатною чисельністю близько 400 осіб у Молдові. Вони пропонували інвестувати кошти в псевдоброкерські проєкти та обіцяли високі заробітки після здійснення невеликих вкладів. В рекламних оголошеннях зловмисники використовували зображення знаменитостей або офіційні логотипи великих місцевих банків. Це викликало у потенційних потерпілих довіру та дозволило ошукати велику кількість людей.

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Учасники організованої злочинної групи пропонували встановити потерпілим на свої телефони мобільні додатки, які дозволяли їм отримати доступ до банківських рахунків потерпілих та переводити з них гроші. За такою шахрайською схемою зловмисники ошукали потерпілих на суму понад 1,2 млн євро.

Обшуки та затримання

7 серпня 2024 року правоохоронці України, Румунії та Молдови одночасно провели спецоперацію з ліквідації діяльності шахрайських кол-центрів. Відбулося близько 70 обшуків на території цих країн у приміщеннях кол-центрів, в офісних будівлях, а також за місцями проживання та автомобілях фігурантів. 9 із цих обшуків проведено в Україні.

Під час обшуків вилучено понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 автомобілів, а також близько 35 тис доларів США. У Києві українські правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.

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Зазначається, що загалом на території Молдови затримано 12 учасників організованої злочинної групи, зокрема 2 громадян України.

Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування триває.

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