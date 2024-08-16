Байден зустрівся у Білому домі зі звільненим російським опозиціонером Кара-Мурзою. ФОТО

Президент США Джо Байден у Білому домі зустрівся зі звільненим з російської ув'язнення Володимиром Кара-Мурзою і його родиною.

Про це Байден написав у Х, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я вітав Володимира Кара-Мурзу та його родину в Білому домі, щоб відсвяткувати його повернення до Америки. Володимир провів два з половиною роки несправедливого ув’язнення в Росії за виступи проти війни Росії в Україні. Сьогодні його родина знову разом", - написав президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмін ув’язненими не означає послаблення санкцій проти Росії, - Салліван





Володимир Кара-Мурза, власник грін-карти США і критик Кремля із російсько-британським громадянством, був звільнений з російського ув’язнення у результаті великого обміну між країнами Заходу і Росією на початку серпня.