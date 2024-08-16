Байден встретился в Белом доме с освобожденным российским оппозиционером Кара-Мурзой. ФОТО
Президент США Джо Байден в Белом доме встретился с освобожденным из российского заключения Владимиром Кара-Мурзой и его семьей.
Об этом Байден написал в Х, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку. Владимир провел два с половиной года несправедливого заключения в России за выступления против войны России в Украине. Сегодня его семья снова вместе", - написал президент США.
Владимир Кара-Мурза, обладатель грин-карты США и критик Кремля с российско-британским гражданством, был освобожден из российского заключения в результате большого обмена между странами Запада и Россией в начале августа.
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Угнітенна?
Ні просто вагітна зараз...
Тому "наказивайте путина а не простих росиян" - слова самого зал*пенфюрера
Бідняки є ВСЮДИ.
наслідки відключення ютуба на кацапії - буває.
вони тобі такого у вуха надують про "добрих рузьких-ні-в-чьом-нє-віноватих"
"він обіссяв мене на полюванні, коли я міцно спав! Підступною рукой він в вухо спрямував брудного х*я і ************ моє прекрасне тіло смертельная гангрена!
Картина така: приїжджає змучена людина з комуністичного раю на Україну, звичайно про неї попередньо велося велике листування з данськими або німецькими посланниками в Петрограді чи Москві. Вона бомбардувала мене листами, а я з відповідними приписками з проханням про те, щоб допомогли його випуску з Совдепії, посилав ці прохання до міністерства закордонних справ для негайного клопотання про перепустку. Спеціально для розбору цих прохань у мене були призначені особливі години, оскільки на багато прохань мені доводилося писати особисто.
Після приїзду людина мовчить, спить, п'є і їсть - це перша стадія. Друга - хвалить, знаходить, що Україна прекрасна, і мова така милозвучна, і клімат хороший, і Київ красивий, і уряд хороший, все розумно - одним словом, рай! За цей час він встигає декого побачити з раніше прибулих і ось, так тижнів через два, входить в третю фазу. Ще веселий і люб'язний, знаходить, що все добре, але ось він їздив на візниках, вони вже дуже погані, і бруківка місцями неважлива, чому це тримають таких градоначальників.
- Так дозвольте, кажеш йому, Ви згадайте, що в Совдепії було, ми ж усього місяця два як працюємо, хіба можна тепер думати про візників і мостових, дякуйте Богові, що Ви живі.
- Так-то так, але все ж, - йде і на досить довгий термін.
Я вже розумів, що для нього настала четверта фаза.
Звичайно він вже не приходить додому, а його зустрічаєш або на вулиці, або ж де-небудь в театрі. Прекрасно одягнений, ситий, рум'яний і надзвичайно важливий.
- Знаєте Ви, що я Вам скажу, Ваша Україна дурниця, не має ніяких даних для існування, безсумнівно, що все це буде знищено, потрібно творити єдину неподільну Росію, та й українців ніяких немає, це все вигадка німців. Потім, знаєте, ну чому це в уряді тримати таких людей, - і пішла критика, і критика без кінця".
Павло Скоропадський
Ти ж мене кретикував...
Чим завдвв мені вав...
Дам тобі респект....
Але
Але дуже багато слів..
Наговорив...
Вдостать на цілий конспект...
Кажи коротше...
"куда не цілуй, все одно - ж..опа !"
тобі ж людина комплімент зробила - ай-я-яй !
Просто репліка...
Сторонньої лудини...
Сприймаю як сатиру...
Але насправді... інтелект...
Працює всі годни...
24...
Дякую за цілковито справедливу доречну цитату.
"Хароші кацапи" хай сидять у своїй кацапії.
Чергова консерва.
Батько вже покійний. Розумний був дядько. Принаймні, розумніший за свого сина...
Підставна імітаційна хитрозада "опозиція", як і Навальний та його жіночка.