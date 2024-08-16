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Байден встретился в Белом доме с освобожденным российским оппозиционером Кара-Мурзой. ФОТО

Президент США Джо Байден в Белом доме встретился с освобожденным из российского заключения Владимиром Кара-Мурзой и его семьей.

Об этом Байден написал в Х, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку. Владимир провел два с половиной года несправедливого заключения в России за выступления против войны России в Украине. Сегодня его семья снова вместе", - написал президент США.

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Президент США Джо Байден у Білому домі зустрівся зі звільненим з російської ув'язнення Володимиром Кара-Мурзою
Президент США Джо Байден у Білому домі зустрівся зі звільненим з російської ув'язнення Володимиром Кара-Мурзою

Владимир Кара-Мурза, обладатель грин-карты США и критик Кремля с российско-британским гражданством, был освобожден из российского заключения в результате большого обмена между странами Запада и Россией в начале августа.

Автор: 

Байден Джо (2790) обмен (1374) россия (95526) политзаключенные (1622)


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Топ комментарии
+33
Це та Мурза Байбену скаже, що рузькіє мирниє житєлі ні в чом не вєнавати!
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16.08.2024 17:18
+31
Так цей Мурзік, як тільки вийшов, відразу почав просити зняти санкції з "простих, рускіх людей".
Чергова консерва.
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16.08.2024 17:36
+30
"Рідко якомусь уряду доводилося працювати за такої постійної злої критики, яка чомусь особливо розвинулася в Києві. Головними критиками були приїжджі.

Картина така: приїжджає змучена людина з комуністичного раю на Україну, звичайно про неї попередньо велося велике листування з данськими або німецькими посланниками в Петрограді чи Москві. Вона бомбардувала мене листами, а я з відповідними приписками з проханням про те, щоб допомогли його випуску з Совдепії, посилав ці прохання до міністерства закордонних справ для негайного клопотання про перепустку. Спеціально для розбору цих прохань у мене були призначені особливі години, оскільки на багато прохань мені доводилося писати особисто.

Після приїзду людина мовчить, спить, п'є і їсть - це перша стадія. Друга - хвалить, знаходить, що Україна прекрасна, і мова така милозвучна, і клімат хороший, і Київ красивий, і уряд хороший, все розумно - одним словом, рай! За цей час він встигає декого побачити з раніше прибулих і ось, так тижнів через два, входить в третю фазу. Ще веселий і люб'язний, знаходить, що все добре, але ось він їздив на візниках, вони вже дуже погані, і бруківка місцями неважлива, чому це тримають таких градоначальників.

- Так дозвольте, кажеш йому, Ви згадайте, що в Совдепії було, ми ж усього місяця два як працюємо, хіба можна тепер думати про візників і мостових, дякуйте Богові, що Ви живі.
- Так-то так, але все ж, - йде і на досить довгий термін.
Я вже розумів, що для нього настала четверта фаза.

Звичайно він вже не приходить додому, а його зустрічаєш або на вулиці, або ж де-небудь в театрі. Прекрасно одягнений, ситий, рум'яний і надзвичайно важливий.

- Знаєте Ви, що я Вам скажу, Ваша Україна дурниця, не має ніяких даних для існування, безсумнівно, що все це буде знищено, потрібно творити єдину неподільну Росію, та й українців ніяких немає, це все вигадка німців. Потім, знаєте, ну чому це в уряді тримати таких людей, - і пішла критика, і критика без кінця".
Павло Скоропадський
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16.08.2024 17:20
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Правила форума Совет форумчан
готовлять наступника хла))
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16.08.2024 17:17 Ответить
Ти карамурза?
Угнітенна?
Ні просто вагітна зараз...
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16.08.2024 17:45 Ответить
Це та Мурза Байбену скаже, що рузькіє мирниє житєлі ні в чом не вєнавати!
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16.08.2024 17:18 Ответить
Санкції за визначенням діють лише на найбідніші шари суспільства - бо олігарху пох. скільки коштує гречка, ціна на бензин чи відсутність електроніки...
Тому "наказивайте путина а не простих росиян" - слова самого зал*пенфюрера
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16.08.2024 17:27 Ответить
Абсолютна ахінея про відсутність бідняків в росії.
Бідняки є ВСЮДИ.
наслідки відключення ютуба на кацапії - буває.
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16.08.2024 18:04 Ответить
Діду, стережись кацапів !!!!!!
вони тобі такого у вуха надують про "добрих рузьких-ні-в-чьом-нє-віноватих"

"він обіссяв мене на полюванні, коли я міцно спав! Підступною рукой він в вухо спрямував брудного х*я і ************ моє прекрасне тіло смертельная гангрена!
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16.08.2024 17:34 Ответить
На жучки його перевіряли?
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16.08.2024 17:19 Ответить
пряма відеотрансляція буйлу....
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16.08.2024 17:35 Ответить
"Рідко якомусь уряду доводилося працювати за такої постійної злої критики, яка чомусь особливо розвинулася в Києві. Головними критиками були приїжджі.

Картина така: приїжджає змучена людина з комуністичного раю на Україну, звичайно про неї попередньо велося велике листування з данськими або німецькими посланниками в Петрограді чи Москві. Вона бомбардувала мене листами, а я з відповідними приписками з проханням про те, щоб допомогли його випуску з Совдепії, посилав ці прохання до міністерства закордонних справ для негайного клопотання про перепустку. Спеціально для розбору цих прохань у мене були призначені особливі години, оскільки на багато прохань мені доводилося писати особисто.

Після приїзду людина мовчить, спить, п'є і їсть - це перша стадія. Друга - хвалить, знаходить, що Україна прекрасна, і мова така милозвучна, і клімат хороший, і Київ красивий, і уряд хороший, все розумно - одним словом, рай! За цей час він встигає декого побачити з раніше прибулих і ось, так тижнів через два, входить в третю фазу. Ще веселий і люб'язний, знаходить, що все добре, але ось він їздив на візниках, вони вже дуже погані, і бруківка місцями неважлива, чому це тримають таких градоначальників.

- Так дозвольте, кажеш йому, Ви згадайте, що в Совдепії було, ми ж усього місяця два як працюємо, хіба можна тепер думати про візників і мостових, дякуйте Богові, що Ви живі.
- Так-то так, але все ж, - йде і на досить довгий термін.
Я вже розумів, що для нього настала четверта фаза.

Звичайно він вже не приходить додому, а його зустрічаєш або на вулиці, або ж де-небудь в театрі. Прекрасно одягнений, ситий, рум'яний і надзвичайно важливий.

- Знаєте Ви, що я Вам скажу, Ваша Україна дурниця, не має ніяких даних для існування, безсумнівно, що все це буде знищено, потрібно творити єдину неподільну Росію, та й українців ніяких немає, це все вигадка німців. Потім, знаєте, ну чому це в уряді тримати таких людей, - і пішла критика, і критика без кінця".
Павло Скоропадський
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16.08.2024 17:20 Ответить
Яре...
Ти ж мене кретикував...
Чим завдвв мені вав...

Дам тобі респект....

Але
Але дуже багато слів..

Наговорив...

Вдостать на цілий конспект...

Кажи коротше...
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16.08.2024 17:59 Ответить
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16.08.2024 18:20 Ответить
дякую Яре за чудову цитату, але ти як рузький зольдат із бородатого анекдоту:

"куда не цілуй, все одно - ж..опа !"

тобі ж людина комплімент зробила - ай-я-яй !
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16.08.2024 18:36 Ответить
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16.08.2024 18:38 Ответить
От ніби...
Просто репліка...
Сторонньої лудини...
Сприймаю як сатиру...

Але насправді... інтелект...

Працює всі годни...
24...
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16.08.2024 19:09 Ответить
Вибачай- коротше не вмію!
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16.08.2024 18:37 Ответить
Я навчу)))
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16.08.2024 18:56 Ответить
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16.08.2024 19:48 Ответить
Пан гетьман мав абсолютну рацію.
Дякую за цілковито справедливу доречну цитату.

"Хароші кацапи" хай сидять у своїй кацапії.
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16.08.2024 21:05 Ответить
Хорошие русские или на глубине 2 м под землёй, или воюют с Ху#лом в составе "Легионов россии". Мурзатый к этим 2-м категориям ПОКА не относится, хотя насчёт 2 м есть варианты.
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16.08.2024 17:26 Ответить
"Хорошиє рускиє" є! Кожен двохсотий!
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17.08.2024 00:34 Ответить
Тепер для паритету, Байдену треба зустрітись з українськими дітьми, батьків яких, убив народ Кара-Мурзи.
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16.08.2024 17:26 Ответить
Для чого? Щоб захистити наших "мальчиков" ?
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16.08.2024 17:30 Ответить
Набуя? Знов надувати жабу до розмірів слона?
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16.08.2024 17:33 Ответить
Жаба - завжди жаба.

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16.08.2024 21:10 Ответить
Так цей Мурзік, як тільки вийшов, відразу почав просити зняти санкції з "простих, рускіх людей".
Чергова консерва.
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16.08.2024 17:36 Ответить
Зараз Мурза йому розкаже шо треба з кацапів санкції знімати, щоб кацапобидло нє страдало...
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16.08.2024 17:40 Ответить
Байден і Кара-Мурза обмінялися бутербродами.
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16.08.2024 17:47 Ответить
зараз куколди почнуть мусолити тему заміни *****. як завжди - без результату.
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16.08.2024 17:48 Ответить
Мурза такий же вєлікокацап, як і *****. Тільки не при владі, тому сраку рве та корчить з себе ліберала.
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16.08.2024 17:50 Ответить
Краще б він обміняв росо- американку яка за донат в 52$ на ЗСУ отримала довічне. Ніж цього мурзу слухати про "мальчиков в трусиках" - строковиків, яких злобні укри катують салом та галушками.
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16.08.2024 17:53 Ответить
Син депутата Госдуми. З 20 років громадянин Великобританії. Працював у США. З нього такий же цап, як з Байдена туарег.
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16.08.2024 17:57 Ответить
Його батько був журналістом і довгий час вів передачу "Грані врємєні" на американському "Радіо Свобода".
Батько вже покійний. Розумний був дядько. Принаймні, розумніший за свого сина...
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16.08.2024 21:15 Ответить
"Природа відпочиває на дітях!" Згадай Тарасика Чорновола!
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17.08.2024 15:25 Ответить
ПОРІВНЯЙТЕ УВ'ЯЗНЯ МУРЗИКА І НАШИХ ВОЇНІВ ПІСЛЯ ПОЛОНУ.
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16.08.2024 17:59 Ответить
Тот который 17 раз отравленный кремлем и выживший. Супергерой человек-ядоїд.
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16.08.2024 18:06 Ответить
Ще один нєбутєрврот недобитий...
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16.08.2024 18:08 Ответить
Ще один нєбутєрврот недобитий
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16.08.2024 18:09 Ответить
Утiн заслав чергового трояна в Вашингтон! Nice!😀
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16.08.2024 18:17 Ответить
Кацап - нація імперців. Не буде кацапів, не буде імперії.
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16.08.2024 18:17 Ответить
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16.08.2024 18:44 Ответить
Та ну йрб твою міть
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16.08.2024 18:58 Ответить
Мда, зрозуміло що байден вже давно тю-тю бл ,але дрищ саліван показує його ще більшим маразматом.
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16.08.2024 18:58 Ответить
еее, а кара-мурза це рузкій шолє?
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16.08.2024 19:07 Ответить
Тепер вже усім стало видно, що бідону на другий термін йти вже пізно.
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16.08.2024 19:34 Ответить
Один в декабре уже будет у себя на ранчо, искать с утра что искать не надо---всё дадут, в смысле поесть. Другой вынянчит грант и будет его всей семьёй проедать банально, ну и статейки писать---где возьмут печатать, но деньги малые будут. Там много уже таких. Нахера нам эти новости? У нас война и скоро зима. Морозная эта зима будет ребятки октябрятки!
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16.08.2024 19:38 Ответить
вмовляли Байдена трохи зняти санкції?
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16.08.2024 19:53 Ответить
Ні холодно, ні жарко від того, що ця Мурза була на волі, потім сиділа, і знов на волі.
Підставна імітаційна хитрозада "опозиція", як і Навальний та його жіночка.
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16.08.2024 20:22 Ответить
Реакціонери занадто слабкі, щоб становити загрозу нинішньому російському режиму.
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16.08.2024 22:27 Ответить
що за діваха зліва? таке враження що йшла з пляжу і заскочила в шльопках і купальнику в білий дім. Ганьбища
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17.08.2024 01:40 Ответить
 
 