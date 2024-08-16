Байден встретился в Белом доме с освобожденным российским оппозиционером Кара-Мурзой. ФОТО

Президент США Джо Байден в Белом доме встретился с освобожденным из российского заключения Владимиром Кара-Мурзой и его семьей.

Об этом Байден написал в Х, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку. Владимир провел два с половиной года несправедливого заключения в России за выступления против войны России в Украине. Сегодня его семья снова вместе", - написал президент США.

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Владимир Кара-Мурза, обладатель грин-карты США и критик Кремля с российско-британским гражданством, был освобожден из российского заключения в результате большого обмена между странами Запада и Россией в начале августа.