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Новини Фото Війна
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Під час бойових дій на Курщині загинув вихованець ФК "Карпати" Ігор Северенчук. ФОТО

У боях у Курській області загинув 31-річний вихованець ДЮСШ "Карпати" Ігор Северенчук.

Про це повідомляється на сторінці "Карпат" у соцмережі Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом повідомляємо про ще одну втрату в ДЮСШ "Карпати". Під час бойових дій на території Курської області РФ загинув Ігор Северенчук. Ігор був вихованцем нашої школи, 1993 року народження. Його тренером був Геннадій Броніславович Погорілець", - йдеться у повідомленні.

Ігор Северенчук

До служби у війську Ігор Северенчук долучився добровольцем у квітні 2022 року. 

Служив головним сержантом десантно-штурмового взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Брав участь у боях за Довгеньке і Торецьк, у визволенні Ізюма та Лиману.

Був відзначений низкою нагород: "Незламним героям російсько-української війни", відзнакою "Хрест пошани", відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування "Лиман", нагрудним знаком "За військову доблесть", "Золотим хрестом" та орденом "За мужність".

Поховали загиблого героя у п'ятницю, 16 серпня, на Личаківському військовому цвинтарі (Марсовому полі) у Львові.

Дивіться також: В боях за Україну загинув поляк-доброволець із полку Калиновського Пшемислав Расевич-Кучинський. Його поховали на Марсовому полі. ФОТОрепортаж

Автор: 

втрати (4396) ЗСУ (7544)


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Героям Слава!
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17.08.2024 18:54 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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17.08.2024 18:58 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
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17.08.2024 18:58 Відповісти
вечная память
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17.08.2024 19:42 Відповісти
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17.08.2024 19:49 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава!
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17.08.2024 19:52 Відповісти
ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ....СПІВЧУВАЄМО РІДНИМ ЗАГИБЛОГО ГЕРОЯ...
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17.08.2024 20:41 Відповісти
Щире співчуття рідним та близкім героя.

Спи спокійно солдат Ігор Северенчук.
ти захистив нас від московських звірів
Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
Народ України буде ВІЧНО пам'ятати про твій подвиг
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17.08.2024 22:00 Відповісти
 
 