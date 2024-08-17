Під час бойових дій на Курщині загинув вихованець ФК "Карпати" Ігор Северенчук. ФОТО
У боях у Курській області загинув 31-річний вихованець ДЮСШ "Карпати" Ігор Северенчук.
Про це повідомляється на сторінці "Карпат" у соцмережі Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"З глибоким сумом повідомляємо про ще одну втрату в ДЮСШ "Карпати". Під час бойових дій на території Курської області РФ загинув Ігор Северенчук. Ігор був вихованцем нашої школи, 1993 року народження. Його тренером був Геннадій Броніславович Погорілець", - йдеться у повідомленні.
До служби у війську Ігор Северенчук долучився добровольцем у квітні 2022 року.
Служив головним сержантом десантно-штурмового взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Брав участь у боях за Довгеньке і Торецьк, у визволенні Ізюма та Лиману.
Був відзначений низкою нагород: "Незламним героям російсько-української війни", відзнакою "Хрест пошани", відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування "Лиман", нагрудним знаком "За військову доблесть", "Золотим хрестом" та орденом "За мужність".
Поховали загиблого героя у п'ятницю, 16 серпня, на Личаківському військовому цвинтарі (Марсовому полі) у Львові.
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Спи спокійно солдат Ігор Северенчук.
ти захистив нас від московських звірів
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