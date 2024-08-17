Во время боевых действий в Курской области погиб воспитанник ФК "Карпаты" Игорь Северенчук. ФОТО
В боях в Курской области погиб 31-летний воспитанник ДЮСШ "Карпаты" Игорь Северенчук.
Об этом сообщается на странице "Карпат" в соцсети Instagram, информирует Цензор.НЕТ.
"С глубокой скорбью сообщаем о еще одной потере в ДЮСШ "Карпаты". Во время боевых действий на территории Курской области РФ погиб Игорь Северенчук. Игорь был воспитанником нашей школы, 1993 года рождения. Его тренером был Геннадий Брониславович Погорелец", - говорится в сообщении.
К службе в армии Игорь Северенчук присоединился добровольцем в апреле 2022 года.
Служил главным сержантом десантно-штурмового взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Участвовал в боях за Долгенькое и Торецк, в освобождении Изюма и Лимана.
Был отмечен рядом наград: "Несокрушимым героям российско-украинской войны", знаком отличия "Крест почета", знаком отличия командира оперативно-тактической группировки "Лиман", нагрудным знаком "За воинскую доблесть", "Золотым крестом" и орденом "За мужество".
Похоронили погибшего героя в пятницу, 16 августа, на Лычаковском военном кладбище (Марсовом поле) во Львове.
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Спи спокійно солдат Ігор Северенчук.
ти захистив нас від московських звірів
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