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Новости Фото Война
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Во время боевых действий в Курской области погиб воспитанник ФК "Карпаты" Игорь Северенчук. ФОТО

В боях в Курской области погиб 31-летний воспитанник ДЮСШ "Карпаты" Игорь Северенчук.

Об этом сообщается на странице "Карпат" в соцсети Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"С глубокой скорбью сообщаем о еще одной потере в ДЮСШ "Карпаты". Во время боевых действий на территории Курской области РФ погиб Игорь Северенчук. Игорь был воспитанником нашей школы, 1993 года рождения. Его тренером был Геннадий Брониславович Погорелец", - говорится в сообщении.

Ігор Северенчук

К службе в армии Игорь Северенчук присоединился добровольцем в апреле 2022 года.

Служил главным сержантом десантно-штурмового взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Участвовал в боях за Долгенькое и Торецк, в освобождении Изюма и Лимана.

Был отмечен рядом наград: "Несокрушимым героям российско-украинской войны", знаком отличия "Крест почета", знаком отличия командира оперативно-тактической группировки "Лиман", нагрудным знаком "За воинскую доблесть", "Золотым крестом" и орденом "За мужество".

Похоронили погибшего героя в пятницу, 16 августа, на Лычаковском военном кладбище (Марсовом поле) во Львове.

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потери (4382) ВСУ (6587)


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Героям Слава!
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17.08.2024 18:54 Ответить
Вічна Пам'ять.
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17.08.2024 18:58 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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17.08.2024 18:58 Ответить
вечная память
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17.08.2024 19:42 Ответить
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17.08.2024 19:49 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава!
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17.08.2024 19:52 Ответить
ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ....СПІВЧУВАЄМО РІДНИМ ЗАГИБЛОГО ГЕРОЯ...
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17.08.2024 20:41 Ответить
Щире співчуття рідним та близкім героя.

Спи спокійно солдат Ігор Северенчук.
ти захистив нас від московських звірів
Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
Народ України буде ВІЧНО пам'ятати про твій подвиг
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17.08.2024 22:00 Ответить
 
 