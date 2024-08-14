В результате атаки российского дрона на авто "Госпитальеров" погибла медик Александра Мулькевич. ФОТО

В среду, 14 августа, в результате атаки российского дрона на авто "Госпитальеров" на Харьковщине погибла медик Александра Мулькевич с позывным Майк.

Об этом в соцсети Facebook сообщил медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры", информирует Цензор.НЕТ.

Батальон поделился воспоминаниями о своей погибшей коллеге.

"У нас есть много того, что можно было бы сказать об этом невероятном человеке, однако лучше всего говорят слова наших "Госпитальеров". "...я никогда не встречал человека, которому под силу действительно все! Все наши общие знакомые отзывались о ней как об "универсальном бойце", который никогда не отказывал в помощи, мог выполнить любую работу, любой проект, при этом всегда создавая самый приятный "климат", который только приходилось чувствовать", - говорится в сообщении.

В "Госпитальерах" отметили, что Александра была "невероятным человеком, водителем, боевым медиком, командиром экипажа и просто сознательной гражданкой нашей страны. Всегда мотивировала, сама тоже стремилась учиться, повышать навыки, саморазвиваться. Всегда заботилась о своем экипаже, и не только".

На гибель Александры Мулькевич отреагировала и основательница батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

"Экипаж из трех девушек должен был отработать сегодня последний день своей ротации и завтра уже быть дома со своими семьями. Трое отважных украинок, которые выбрали своей миссией спасение человеческих жизней, самую мирную и опасную идею, были вынуждены изменить свои мирные профессии и приобщиться к поддержке украинских Сил обороны. На кровавом счету россиян еще одна оборванная молодая судьба отважной украинки", - написала в соцсети Facebook Зинкевич.

О прощании с медиком сообщат позже.

Помочь семье погибшей Героини можно на карту: 4441 1111 5615 7160 (Цапенко Лариса Юрьевна).

Другая пострадавшая в результате вражеской атаки медик, по словам Зинкевич, находится в госпитале с ранением средней степени тяжести. Обсуждается вопрос транспортировки раненой в киевское медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что 14 августа, в поселке Белый Колодезь на Харьковщине российские захватчики атаковали FPV-дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры". В результате атаки погиб медик, еще один получил ранения.

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