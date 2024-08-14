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В результате атаки российского дрона на авто "Госпитальеров" погибла медик Александра Мулькевич. ФОТО

В среду, 14 августа, в результате атаки российского дрона на авто "Госпитальеров" на Харьковщине погибла медик Александра Мулькевич с позывным Майк.

Об этом в соцсети Facebook сообщил медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры", информирует Цензор.НЕТ.

Батальон поделился воспоминаниями о своей погибшей коллеге.

Внаслідок атаки російського дрона на авто

"У нас есть много того, что можно было бы сказать об этом невероятном человеке, однако лучше всего говорят слова наших "Госпитальеров". "...я никогда не встречал человека, которому под силу действительно все! Все наши общие знакомые отзывались о ней как об "универсальном бойце", который никогда не отказывал в помощи, мог выполнить любую работу, любой проект, при этом всегда создавая самый приятный "климат", который только приходилось чувствовать", - говорится в сообщении.

Внаслідок атаки російського дрона на авто

В "Госпитальерах" отметили, что Александра была "невероятным человеком, водителем, боевым медиком, командиром экипажа и просто сознательной гражданкой нашей страны. Всегда мотивировала, сама тоже стремилась учиться, повышать навыки, саморазвиваться. Всегда заботилась о своем экипаже, и не только".

Внаслідок атаки російського дрона на авто

Внаслідок атаки російського дрона на авто

Внаслідок атаки російського дрона на авто

На гибель Александры Мулькевич отреагировала и основательница батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

"Экипаж из трех девушек должен был отработать сегодня последний день своей ротации и завтра уже быть дома со своими семьями. Трое отважных украинок, которые выбрали своей миссией спасение человеческих жизней, самую мирную и опасную идею, были вынуждены изменить свои мирные профессии и приобщиться к поддержке украинских Сил обороны. На кровавом счету россиян еще одна оборванная молодая судьба отважной украинки", - написала в соцсети Facebook Зинкевич.

О прощании с медиком сообщат позже.

Помочь семье погибшей Героини можно на карту: 4441 1111 5615 7160 (Цапенко Лариса Юрьевна).

Другая пострадавшая в результате вражеской атаки медик, по словам Зинкевич, находится в госпитале с ранением средней степени тяжести. Обсуждается вопрос транспортировки раненой в киевское медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что 14 августа, в поселке Белый Колодезь на Харьковщине российские захватчики атаковали FPV-дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры". В результате атаки погиб медик, еще один получил ранения.

Читайте также: На Харьковщине российский дрон убил медика из "Госпитальеров", еще один получил ранения (обновлено)

Автор: 

Харьковщина (5577) потери (4382)


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Топ комментарии
+41
Вічна пам'ять
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14.08.2024 20:36
+40
Небеса і так переповнені Ангелами. Це не справедливо! Господи, не роби Зеилю порожньою.
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14.08.2024 20:35
+40
Царства Небесного,земля пухом,нехай спочиває з Миром,боже друга вже молода дівчина за добу,жаль великий за наших захисниць,щемить серце,упокій Господи їх душі в Царстві Небесному .
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14.08.2024 20:38
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Небеса і так переповнені Ангелами. Це не справедливо! Господи, не роби Зеилю порожньою.
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14.08.2024 20:35 Ответить
Вічна пам'ять
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14.08.2024 20:36 Ответить
Царства Небесного,земля пухом,нехай спочиває з Миром,боже друга вже молода дівчина за добу,жаль великий за наших захисниць,щемить серце,упокій Господи їх душі в Царстві Небесному .
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14.08.2024 20:38 Ответить
😪
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14.08.2024 20:39 Ответить
Вічна память цій сміливій молодій дівчині . Ну чому такий несправедливий світ ?чому гинут молоді кращі представники народу ,а всяка мерзота продовжує грабувати і бикувати ? чому злочинець найбільший терорист путін який вбив сотні тисяч українців ,до цієї пори існує на цьому світі ?
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14.08.2024 20:44 Ответить
Дрімучий сексист...
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14.08.2024 21:31 Ответить
Співчуття родині( дякуємо за врятовані життя.
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14.08.2024 20:53 Ответить
Дівчинка геть.... Горіти в пеклі рашистським потворам!
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14.08.2024 20:57 Ответить
Царство Небесне.
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14.08.2024 21:14 Ответить
За сьогодні 3 Вартові Небесної. Один мій земляк. Вічна Пам'ять Героям. Не забудемо і не пробачимо
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14.08.2024 21:18 Ответить
Героям Слава !!! 🙏😥
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14.08.2024 21:27 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.08.2024 21:45 Ответить
Героям Слава !
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14.08.2024 22:17 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Героїні .Щирі співчуття рідним
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14.08.2024 22:24 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Героїні .Щирі співчуття рідним
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14.08.2024 22:25 Ответить
Вона спромоглася зробити це що богато чоловікам не под силу. Вічна Пам'ять і Слава Героїні
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14.08.2024 23:06 Ответить
Svitla Pam'yat 🙏 🇺🇦...
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14.08.2024 23:14 Ответить
Така молоденька, це жах що гинуть наші діти! Спочивай з миром! Царство Небесне! Щирі співчуття родичам Героїні!
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15.08.2024 00:15 Ответить
😒
🙏
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15.08.2024 14:04 Ответить
Девушек нельзя отправлять на фронт. У них другая задача. И поважнее фронта раз в миллион.
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15.08.2024 16:50 Ответить
Вказана карта Цапенко не працює, там заблоковані платежі у системі
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15.08.2024 22:33 Ответить
 
 