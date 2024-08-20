Армія РФ окупувала Межове, Скучне та Журавку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

У ніч на 20 серпня аналітики проєкту DeepState оновили карту та поінформували про захоплення ворогом Межового, Скучного та Журавки Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

Зазначається, що водночас Сили Оборони просунулися біля Мартинівки (Курської області РФ – Ред.).

Тоді як ворого окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та в Завітному.

Крім того тривають важкі бої за Нью-Йорк (Донецької області – Ред.).

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