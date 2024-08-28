Іспанія передала Україні сім генераторів вартістю 360 тис. євро. ФОТОрепортаж
Іспанія передала Україні сім електрогенераторів загальною вартістю 360 тисяч євро.
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Іспанії, інформує Цензор.НЕТ.
На тлі російських атак на критичну інфраструктуру України Іспанія вирішила передати нашій країні ще сім генераторів - три на 200 кВ і чотири на 220 кВ.
Церемонія передачі відбулася у середу, 28 серпня, за участі міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса. Глава іспанського МЗС підтвердив "непохитну підтримку України перед обличчям невиправданої агресії Росії".
Він наголосив, що передані генератори "допоможуть подолати гострий дефіцит електроенергії в Україні, спричинений нещодавніми російськими атаками на енергетичні об'єкти, та допоможуть підготувати українське населення до зими".
Своєю чергою посол України в Іспанії Сергій Погорельцев подякував уряду Іспанії за солідарність та підтримку нашої держави в умовах російської збройної агресії. Він зауважив, що позавчора, 26 серпня, Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на енергетичні об'єкти України.
"Генератори, які Іспанія сьогодні передає Україні, допоможуть пом'якшити наслідки ворожих обстрілів та забезпечити стабільне електропостачання в наших регіонах", - сказав дипломат.
Зазначається, що обладнання буде відправлено в Україну в найближчими днями через Європейський механізм цивільного захисту.
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За лажу на фермі випорять
Ці генератори ДУЖЕ допоможуть, надіюсь що ще підвезуть бо зима буде складною.
Коротше кажучи, у всьому винні бюрократи з ЄС
Я гадав знов буде "винуват Порошенко"...
А у вас креатив та прогрес: "винуват ЕС"...