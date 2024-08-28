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Іспанія передала Україні сім генераторів вартістю 360 тис. євро. ФОТОрепортаж

Іспанія передала Україні сім електрогенераторів загальною вартістю 360 тисяч євро.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Іспанії, інформує Цензор.НЕТ.

На тлі російських атак на критичну інфраструктуру України Іспанія вирішила передати нашій країні ще сім генераторів - три на 200 кВ і чотири на 220 кВ. 

Церемонія передачі відбулася  у середу, 28 серпня, за участі міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса. Глава іспанського МЗС підтвердив "непохитну підтримку України перед обличчям невиправданої агресії Росії".

Іспанія передала Україні сім генераторів вартістю 360 тис. євро

Він наголосив, що передані генератори "допоможуть подолати гострий дефіцит електроенергії в Україні, спричинений нещодавніми російськими атаками на енергетичні об'єкти, та допоможуть підготувати українське населення до зими".

Іспанія передала Україні сім генераторів вартістю 360 тис. євро

Своєю чергою посол України в Іспанії Сергій Погорельцев подякував уряду Іспанії за солідарність та підтримку нашої держави в умовах російської збройної агресії. Він зауважив, що позавчора, 26 серпня, Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на енергетичні об'єкти України.

Іспанія передала Україні сім генераторів вартістю 360 тис. євро

"Генератори, які Іспанія сьогодні передає Україні, допоможуть пом'якшити наслідки ворожих обстрілів та забезпечити стабільне електропостачання в наших регіонах", - сказав дипломат.

Зазначається, що обладнання буде відправлено в Україну в найближчими днями через Європейський механізм цивільного захисту.

Читайте також: Швеція надасть Україні 13 резервних генераторів для підтримки енергопостачання

Автор: 

Іспанія (900) допомога (8345) генератор (198)


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Топ коментарі
+11
Оце подарунок Татарову на дачу
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28.08.2024 21:41
+9
Знов на складах рік лежати будуть, поки зе-лайно буде ділити за них відкати?
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28.08.2024 21:58
+7
На ресторани в Одесу, друзям труханова
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28.08.2024 22:01
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Вот это да!С сим победим!
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28.08.2024 21:36 Відповісти
Супєрвайзер навіщо тебе сюди поставив? Що б ти вкиди розумні робив, а ти що друкуєш?
За лажу на фермі випорять
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28.08.2024 21:56 Відповісти
Оце подарунок Татарову на дачу
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28.08.2024 21:41 Відповісти
Донів буде електрикою вбивати!
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28.08.2024 21:45 Відповісти
Дякуємо Королівство!
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28.08.2024 21:54 Відповісти
А світла все одне зараз і нема. А на єкспорт іде?
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28.08.2024 21:55 Відповісти
Цим місто не заживиш, це водоконал або подібне
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28.08.2024 21:59 Відповісти
На ресторани в Одесу, друзям труханова
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28.08.2024 22:01 Відповісти
Теж варіант. По Житомиру і Вінниці коли епнуло, то відразу без води
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28.08.2024 22:57 Відповісти
Дякую народу і владі Іспанії в цей нелегкий час!

Ці генератори ДУЖЕ допоможуть, надіюсь що ще підвезуть бо зима буде складною.
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28.08.2024 21:56 Відповісти
Знов на складах рік лежати будуть, поки зе-лайно буде ділити за них відкати?
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28.08.2024 21:58 Відповісти
Європа тисне з їхніми сраними законами, тому зараз, щоб подаровану техніку перевести в ту, що купили, потрібно багато кроків провернути
Коротше кажучи, у всьому винні бюрократи з ЄС
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28.08.2024 23:00 Відповісти
Вау!
Я гадав знов буде "винуват Порошенко"...
А у вас креатив та прогрес: "винуват ЕС"...
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28.08.2024 23:28 Відповісти
Порошенко винен найбільше - він не зробив АТАКАМИ, не відтворив стратегічну авіацію і не зробив стратегічні дрони. І не залишив грошей грошей для великого будівництва доріг
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28.08.2024 23:44 Відповісти
Так а в друзів труханова віджали 50 генераторів назад? Чи то сцикотно, можуть і бошку прострелить, да? Волинське ТЦК, підіть відіжміть гуманітарні генератори для армії, а то тільки на беззбройних гавкати можете, шавки їбані
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28.08.2024 22:03 Відповісти
На кончу-заспу ************
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28.08.2024 22:11 Відповісти
Как обычно в комментах табун зрадофилов
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28.08.2024 22:18 Відповісти
Ляпать не охота или знатока корчить. Спасибо конечно. Но сколько же в реале нам надо таких генераторов? Этого не знаю. Но скорее цифра и ещё +000. И к зиме, а если точнее к 15 октября к отопительному сезону. И зима по прогнозам будет зимней в этот раз.
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28.08.2024 22:35 Відповісти
На объект для бесперебойной работы нужно 3 штуки. Работающий, резервный и находящийся в ППР. Это на 2 больницы.
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28.08.2024 22:35 Відповісти
Що передав ЗЕ і квартал 95 з Татаровим?!
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28.08.2024 22:38 Відповісти
Сім штук генераторів. Якраз для "5-6 менеджерів" Зеленського + він сам.

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28.08.2024 22:45 Відповісти
В темі текст по- дилетантськи написано. Потужність вимірюється в кіловаттах і позначається кВт. Ті що на 220 кВт я обслуговував. Та він для потреб підприємства виявивя засабенький. Зараз є на 420 кВт.
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28.08.2024 23:50 Відповісти
Активна потужність вимірюється в кВт, а повна потужність вимірюється в кВА. Що саме вам так не сподобалося? Що написали кВ а не кВА?
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29.08.2024 08:00 Відповісти
В Одесу щось передали? Бо у Труханова ще є друзі, котрим знадобиться "шаровий" генератор.
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29.08.2024 07:48 Відповісти
Шукаємо на олх та на ділянках з продажу біля кільцевих доріг )))) фото потрібно не лише коли передали, а коли встановили і працює також. Бо давати дають. А потім ніхто не бачить
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29.08.2024 11:26 Відповісти
 
 