РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5718 посетителей онлайн
Новости Фото Помощь Украине
5 260 26

Испания передала Украине семь генераторов стоимостью 360 тыс. евро. ФОТОРЕПОРТАЖ

Испания передала Украине семь электрогенераторов общей стоимостью 360 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Испании, информирует Цензор.НЕТ.

На фоне российских атак на критическую инфраструктуру Украины Испания решила передать нашей стране еще семь генераторов - три на 200 кВ и четыре на 220 кВ.

Церемония передачи состоялась в среду, 28 августа, при участии министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса. Глава испанского МИД подтвердил "непоколебимую поддержку Украины перед лицом неоправданной агрессии России".

Іспанія передала Україні сім генераторів вартістю 360 тис. євро

Он отметил, что переданные генераторы "помогут преодолеть острый дефицит электроэнергии в Украине, вызванный недавними российскими атаками на энергетические объекты, и помогут подготовить украинское население к зиме".

Іспанія передала Україні сім генераторів вартістю 360 тис. євро

В свою очередь посол Украины в Испании Сергей Погорельцев поблагодарил правительство Испании за солидарность и поддержку нашего государства в условиях российской вооруженной агрессии. Он отметил, что позавчера, 26 августа, Россия осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на энергетические объекты Украины.

Іспанія передала Україні сім генераторів вартістю 360 тис. євро

"Генераторы, которые Испания сегодня передает Украине, помогут смягчить последствия вражеских обстрелов и обеспечить стабильное электроснабжение в наших регионах", - сказал дипломат.

Отмечается, что оборудование будет отправлено в Украину в ближайшие дни через Европейский механизм гражданской защиты.

Читайте также: Швеция предоставит Украине 13 резервных генераторов для поддержки энергоснабжения

Автор: 

Испания (860) помощь (7801) генератор (57)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Оце подарунок Татарову на дачу
показать весь комментарий
28.08.2024 21:41
+9
Знов на складах рік лежати будуть, поки зе-лайно буде ділити за них відкати?
показать весь комментарий
28.08.2024 21:58
+7
На ресторани в Одесу, друзям труханова
показать весь комментарий
28.08.2024 22:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот это да!С сим победим!
показать весь комментарий
28.08.2024 21:36 Ответить
Супєрвайзер навіщо тебе сюди поставив? Що б ти вкиди розумні робив, а ти що друкуєш?
За лажу на фермі випорять
показать весь комментарий
28.08.2024 21:56 Ответить
Оце подарунок Татарову на дачу
показать весь комментарий
28.08.2024 21:41 Ответить
Донів буде електрикою вбивати!
показать весь комментарий
28.08.2024 21:45 Ответить
Дякуємо Королівство!
показать весь комментарий
28.08.2024 21:54 Ответить
А світла все одне зараз і нема. А на єкспорт іде?
показать весь комментарий
28.08.2024 21:55 Ответить
Цим місто не заживиш, це водоконал або подібне
показать весь комментарий
28.08.2024 21:59 Ответить
На ресторани в Одесу, друзям труханова
показать весь комментарий
28.08.2024 22:01 Ответить
Теж варіант. По Житомиру і Вінниці коли епнуло, то відразу без води
показать весь комментарий
28.08.2024 22:57 Ответить
Дякую народу і владі Іспанії в цей нелегкий час!

Ці генератори ДУЖЕ допоможуть, надіюсь що ще підвезуть бо зима буде складною.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:56 Ответить
Знов на складах рік лежати будуть, поки зе-лайно буде ділити за них відкати?
показать весь комментарий
28.08.2024 21:58 Ответить
Європа тисне з їхніми сраними законами, тому зараз, щоб подаровану техніку перевести в ту, що купили, потрібно багато кроків провернути
Коротше кажучи, у всьому винні бюрократи з ЄС
показать весь комментарий
28.08.2024 23:00 Ответить
Вау!
Я гадав знов буде "винуват Порошенко"...
А у вас креатив та прогрес: "винуват ЕС"...
показать весь комментарий
28.08.2024 23:28 Ответить
Порошенко винен найбільше - він не зробив АТАКАМИ, не відтворив стратегічну авіацію і не зробив стратегічні дрони. І не залишив грошей грошей для великого будівництва доріг
показать весь комментарий
28.08.2024 23:44 Ответить
Так а в друзів труханова віджали 50 генераторів назад? Чи то сцикотно, можуть і бошку прострелить, да? Волинське ТЦК, підіть відіжміть гуманітарні генератори для армії, а то тільки на беззбройних гавкати можете, шавки їбані
показать весь комментарий
28.08.2024 22:03 Ответить
На кончу-заспу ************
показать весь комментарий
28.08.2024 22:11 Ответить
Как обычно в комментах табун зрадофилов
показать весь комментарий
28.08.2024 22:18 Ответить
Ляпать не охота или знатока корчить. Спасибо конечно. Но сколько же в реале нам надо таких генераторов? Этого не знаю. Но скорее цифра и ещё +000. И к зиме, а если точнее к 15 октября к отопительному сезону. И зима по прогнозам будет зимней в этот раз.
показать весь комментарий
28.08.2024 22:35 Ответить
На объект для бесперебойной работы нужно 3 штуки. Работающий, резервный и находящийся в ППР. Это на 2 больницы.
показать весь комментарий
28.08.2024 22:35 Ответить
Що передав ЗЕ і квартал 95 з Татаровим?!
показать весь комментарий
28.08.2024 22:38 Ответить
Сім штук генераторів. Якраз для "5-6 менеджерів" Зеленського + він сам.

показать весь комментарий
28.08.2024 22:45 Ответить
В темі текст по- дилетантськи написано. Потужність вимірюється в кіловаттах і позначається кВт. Ті що на 220 кВт я обслуговував. Та він для потреб підприємства виявивя засабенький. Зараз є на 420 кВт.
показать весь комментарий
28.08.2024 23:50 Ответить
Активна потужність вимірюється в кВт, а повна потужність вимірюється в кВА. Що саме вам так не сподобалося? Що написали кВ а не кВА?
показать весь комментарий
29.08.2024 08:00 Ответить
В Одесу щось передали? Бо у Труханова ще є друзі, котрим знадобиться "шаровий" генератор.
показать весь комментарий
29.08.2024 07:48 Ответить
Шукаємо на олх та на ділянках з продажу біля кільцевих доріг )))) фото потрібно не лише коли передали, а коли встановили і працює також. Бо давати дають. А потім ніхто не бачить
показать весь комментарий
29.08.2024 11:26 Ответить
 
 