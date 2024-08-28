Испания передала Украине семь генераторов стоимостью 360 тыс. евро. ФОТОРЕПОРТАЖ

Испания передала Украине семь электрогенераторов общей стоимостью 360 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Испании, информирует Цензор.НЕТ.

На фоне российских атак на критическую инфраструктуру Украины Испания решила передать нашей стране еще семь генераторов - три на 200 кВ и четыре на 220 кВ.

Церемония передачи состоялась в среду, 28 августа, при участии министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса. Глава испанского МИД подтвердил "непоколебимую поддержку Украины перед лицом неоправданной агрессии России".

Он отметил, что переданные генераторы "помогут преодолеть острый дефицит электроэнергии в Украине, вызванный недавними российскими атаками на энергетические объекты, и помогут подготовить украинское население к зиме".

В свою очередь посол Украины в Испании Сергей Погорельцев поблагодарил правительство Испании за солидарность и поддержку нашего государства в условиях российской вооруженной агрессии. Он отметил, что позавчера, 26 августа, Россия осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на энергетические объекты Украины.

"Генераторы, которые Испания сегодня передает Украине, помогут смягчить последствия вражеских обстрелов и обеспечить стабильное электроснабжение в наших регионах", - сказал дипломат.

Отмечается, что оборудование будет отправлено в Украину в ближайшие дни через Европейский механизм гражданской защиты.

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