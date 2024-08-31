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Новини Фото Війна
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На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк, який добровольцем пішов захищати Україну. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув кікбоксер, чемпіон світу, заслужений майстер спорту України Роман Головатюк. 

Трагічну звістку повідомила Кам'янець-Подільська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік добровільно пішов захищати Україну від російської агресії. 

"За покликом серця Роман полишив спортивну кар'єру, і з перших днів війни добровольцем пішов туди, де був потрібен. Це велика втрата для всієї України. На жаль, тепер він залишиться в історії України та нашій пам'яті", - йдеться у дописі Кам'янець-Подільської міської ради.

На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк, який добровольцем пішов на війну

На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк, який добровольцем пішов на війну

Більше про загиблого Героя

Роман Головатюк народився 30 вересня 1995 року у селі Красноставці Хмельницької області. У 2012 році вступив у Подільський державний аграрно-технічний університет. У 2014 Головатюк почав займатися у секції кікбоксингу.

Як зазначили у Спортивному комітеті молоді та спорту, Роман вважався одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

"Гучно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив визначну спортивну кар'єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України. Славетний атлет, справжній українець, воїн і герой", - розповіли у комітеті.

Дивіться також: На війні з російськими окупантами загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук. ФОТО

Автор: 

військовослужбовці (4749) втрати (4398) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+58
Царство небесне друже 🙏
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31.08.2024 19:45
+47
Героїю Слава !!! 🙏 🇺🇦
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31.08.2024 19:54
+39
Вічна Пам'ять і Слава Герою.Щирі співчуття рідним
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31.08.2024 20:21
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Царство небесне друже 🙏
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31.08.2024 19:45 Відповісти
Героїю Слава !!! 🙏 🇺🇦
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31.08.2024 19:54 Відповісти
Важко щось сказати, нема слів, це надзвичайна людина. Мої співчуття родині і Герой ав можно серці назавжди.
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31.08.2024 20:11 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою.Щирі співчуття рідним
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31.08.2024 20:21 Відповісти
Вічна пам'ять та Царство Небесне Герою...
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31.08.2024 20:25 Відповісти
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31.08.2024 20:44 Відповісти
Честь.Повага.Сум...
Такі герої дйісно генофонд нації,
А не таткові мажори і мамкині тік-токери.
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31.08.2024 21:28 Відповісти
Низький уклін, Родині Героя, Захисника України!
Жодного, з привладної камарильї приблуд95, з 2019 року, включаючи держСекретарів з десятками заступників, так і не побачили в ТЦК, за них раби з кадрових органів та підлабузники, бігали по військоматах, щоб челядників непобачили в ТЦК!!
Вони, тільки для посад, в ЦОВВ ПОТУЖНІ, а так, тільки ДІАРЕЯ незламна від немочі!!
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01.09.2024 00:39 Відповісти
Зачем такой ресурс использовать в окопах? Он же мог тысячи человек натренировать, продолжать поднимать престиж страны. Сколько чиновников в стране, от которых больше вреда, почему их не отправить в окопы. Из-за того что сливают Донецкую область гибнет цвет Нации
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01.09.2024 07:49 Відповісти
Це - не окопи. Він був бійцем ССО, це титани, про їх операції ходять легенди.
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01.09.2024 09:06 Відповісти
Он был чемпион мира. Усик же не идет в окопы. Он зарабатывает и платит ахрененные налоги. Таких людей надо беречь, а не пускать в тыл врага. Ему респект и памятник. В школах кикбокса надо вешать его фото, чтобы мотивировало
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01.09.2024 10:42 Відповісти
Откуда ты знаешь о его налогах ? Он вообще может жить там где их не платят
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01.09.2024 12:14 Відповісти
https://gordonua.com/news/money/usik-ya-platil-nalogi-tam-gde-boksiruyu-saudovskaya-araviya-beznalogovaya-ya-sdelal-tak-chtoby-procent-nalogov-poshel-v-ukrainu-1628281.html
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01.09.2024 12:31 Відповісти
Слава Герою !!!
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01.09.2024 12:12 Відповісти
Там все Герои!!!
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01.09.2024 17:14 Відповісти
--Українці. пам*ятаймо цих героїв !
Водночас: НЕ забуваймо про цинічну збайдужілість казенну.бездарність. зрадо--шкідництво провладної ЗЕ-плісняви... Адже куди доцільніше було б задіяти цих віртуозів--контактного .ближнього бою. як унікальних тренерів спецпризначенців . чи то для розвідки. чи то для штурмовиків та.особливо --диверсійних груп... Натомість бачимо .як залізо-бетонно опікуються. бронюються вкрай ожирілі зубоскали пацюки--мордодзвони 95 кварталу ... ( виявляється .для цього Голов -команд. куди цінніші дурносміхи. які розважають бидлоту витріщак -95-го; яка ганьба і НЕ справедливість!!! )
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01.09.2024 13:25 Відповісти
 
 