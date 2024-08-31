На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк, який добровольцем пішов захищати Україну. ФОТО
Захищаючи Україну, на фронті загинув кікбоксер, чемпіон світу, заслужений майстер спорту України Роман Головатюк.
Трагічну звістку повідомила Кам'янець-Подільська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік добровільно пішов захищати Україну від російської агресії.
"За покликом серця Роман полишив спортивну кар'єру, і з перших днів війни добровольцем пішов туди, де був потрібен. Це велика втрата для всієї України. На жаль, тепер він залишиться в історії України та нашій пам'яті", - йдеться у дописі Кам'янець-Подільської міської ради.
Більше про загиблого Героя
Роман Головатюк народився 30 вересня 1995 року у селі Красноставці Хмельницької області. У 2012 році вступив у Подільський державний аграрно-технічний університет. У 2014 Головатюк почав займатися у секції кікбоксингу.
Як зазначили у Спортивному комітеті молоді та спорту, Роман вважався одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.
"Гучно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив визначну спортивну кар'єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України. Славетний атлет, справжній українець, воїн і герой", - розповіли у комітеті.
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Такі герої дйісно генофонд нації,
А не таткові мажори і мамкині тік-токери.
Жодного, з привладної камарильї приблуд95, з 2019 року, включаючи держСекретарів з десятками заступників, так і не побачили в ТЦК, за них раби з кадрових органів та підлабузники, бігали по військоматах, щоб челядників непобачили в ТЦК!!
Вони, тільки для посад, в ЦОВВ ПОТУЖНІ, а так, тільки ДІАРЕЯ незламна від немочі!!
Водночас: НЕ забуваймо про цинічну збайдужілість казенну.бездарність. зрадо--шкідництво провладної ЗЕ-плісняви... Адже куди доцільніше було б задіяти цих віртуозів--контактного .ближнього бою. як унікальних тренерів спецпризначенців . чи то для розвідки. чи то для штурмовиків та.особливо --диверсійних груп... Натомість бачимо .як залізо-бетонно опікуються. бронюються вкрай ожирілі зубоскали пацюки--мордодзвони 95 кварталу ... ( виявляється .для цього Голов -команд. куди цінніші дурносміхи. які розважають бидлоту витріщак -95-го; яка ганьба і НЕ справедливість!!! )