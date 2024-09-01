Війська РФ обстріляли Нікопольщину: 2 постраждалих, пошкоджено промпідприємство та цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Вночі 1 вересня 2024 року оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю два ворожі "Шахеди".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом вечора й ночі російські війська атакували Нікопольщину. Застосовували РСЗВ "Град", важку артилерію і дрони-камікадзе.

"Цілили по районному центру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах", - уточнив Лисак.

Як зазначається, постраждали двоє людей. 72-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 66 років госпіталізований. Стан середньої тяжкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни били по Нікопольщині з артилерії, дронами-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА: Постраждала жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

В районі пошкоджена інфраструктура, промислове підприємство, АЗС, магазин, будівля, що не експлуатується.

Виникло дві пожежі, які вже загасили.

За даними ОВА, пошкоджено чотири багатоповерхівки, близько десятка приватних осель, шість господарських споруд, ще одна - знищена.















Потрощена легкова автівка, парник, пошкоджена лінія електропередач.

Усі відповіді служби усувають наслідки російських атак.