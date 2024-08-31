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Росіяни били по Нікопольщині з артилерії, дронами-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА: Постраждала жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Протягом дня 31 серпня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області. Бив артилерією і дронами-камікадзе. Скидав боєприпаси з БпЛА.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, вночі росіяни били з артилерії по Нікополю та Марганцю. Постраждала 58-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Обстріли Нікопольщини 31 серпня

Унаслідок обстрілів пошкоджені 7 багатоповерхівок і 4 приватні будинки, господарська споруда. Також понівечені адмінбудівля, магазини, салон краси, агентство нерухомості, стоматологічний кабінет, автобусна зупинка. А ще медзаклад та ліцей. Зачепило лінії електропередач і газогін.

Обстріли Нікопольщини 31 серпня

На ранок агресор вдарив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Застосував БпЛА й артилерію.

Також дивіться: Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: Четверо постраждалих, пошкоджено пожежну частину, музей, адмінбудівлю, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 31 серпня
Обстріли Нікопольщини 31 серпня
Обстріли Нікопольщини 31 серпня

Також дивіться: Рашисти обстріляли пожежну частину Нікополя. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 31 серпня

Крім того, протягом дня росіяни продовжували обстріли Нікополя, Червоногригорівської і Марганецької громади. Пошкоджені дві АЗС.

За уточненою інформацією, через вранішній удар у районі понівечені 3 приватні будинки та господарська споруда.

Обстріли Нікопольщини 31 серпня

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3721)


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31.08.2024 19:28 Відповісти
 
 