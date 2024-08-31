Росіяни били по Нікопольщині з артилерії, дронами-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА: Постраждала жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Протягом дня 31 серпня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області. Бив артилерією і дронами-камікадзе. Скидав боєприпаси з БпЛА.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, вночі росіяни били з артилерії по Нікополю та Марганцю. Постраждала 58-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Унаслідок обстрілів пошкоджені 7 багатоповерхівок і 4 приватні будинки, господарська споруда. Також понівечені адмінбудівля, магазини, салон краси, агентство нерухомості, стоматологічний кабінет, автобусна зупинка. А ще медзаклад та ліцей. Зачепило лінії електропередач і газогін.

На ранок агресор вдарив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Застосував БпЛА й артилерію.

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Крім того, протягом дня росіяни продовжували обстріли Нікополя, Червоногригорівської і Марганецької громади. Пошкоджені дві АЗС.

За уточненою інформацією, через вранішній удар у районі понівечені 3 приватні будинки та господарська споруда.