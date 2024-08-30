Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: Четверо постраждалих, пошкоджено пожежну частину, музей, адмінбудівлю, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Ворог протягом дня закидав Нікопольський район Дніпропетровської області боєприпасами з БпЛА і гатив по району з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударами перебували Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади.

Унаслідок обстрілів постраждали три жінки і 52-річний чоловік. Усі лікуватимуться вдома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти пошкодили промислове підприємство на Дніпропетровщині, - ОВА





Крім того, виникло декілька займань. Горіла суха трава, вогонь вже загасили. Пошкоджені пожежна частина, музей, адмінбудівля, транспортне підприємство, лінія електропередач.

Також дивіться: Рашисти вкрили Нікополь з артилерії: Загинула жінка, 5 осіб поранено. ФОТОрепортаж





Також потрощені 15 приватних осель, з десяток господарських споруд, одна – знищена. Загинуло 20 голів свійської птиці.



Повідомляється, що на решті території області було спокійно.







Нагадаємо, раніше повідомялося, що росіяни атакували Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині, унаслідок чого постраждали три людини.