Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: Четверо постраждалих, пошкоджено пожежну частину, музей, адмінбудівлю, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Ворог протягом дня закидав Нікопольський район Дніпропетровської області боєприпасами з БпЛА і гатив по району з артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ударами перебували Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади.
Унаслідок обстрілів постраждали три жінки і 52-річний чоловік. Усі лікуватимуться вдома.
Крім того, виникло декілька займань. Горіла суха трава, вогонь вже загасили. Пошкоджені пожежна частина, музей, адмінбудівля, транспортне підприємство, лінія електропередач.
Також потрощені 15 приватних осель, з десяток господарських споруд, одна – знищена. Загинуло 20 голів свійської птиці.
Повідомляється, що на решті території області було спокійно.
Нагадаємо, раніше повідомялося, що росіяни атакували Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині, унаслідок чого постраждали три людини.
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