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Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: Четверо постраждалих, пошкоджено пожежну частину, музей, адмінбудівлю, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Ворог протягом дня закидав Нікопольський район Дніпропетровської області боєприпасами з БпЛА і гатив по району з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударами перебували Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади.

Унаслідок обстрілів постраждали три жінки і 52-річний чоловік. Усі лікуватимуться вдома.

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Обстріли Нікопольщини 30 серпня
Обстріли Нікопольщини 30 серпня

Крім того, виникло декілька займань. Горіла суха трава, вогонь вже загасили. Пошкоджені пожежна частина, музей, адмінбудівля, транспортне підприємство, лінія електропередач.

Також дивіться: Рашисти вкрили Нікополь з артилерії: Загинула жінка, 5 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 30 серпня
Обстріли Нікопольщини 30 серпня

Також потрощені 15 приватних осель, з десяток господарських споруд, одна – знищена. Загинуло 20 голів свійської птиці.

Повідомляється, що на решті території області було спокійно.

Обстріли Нікопольщини 30 серпня
Обстріли Нікопольщини 30 серпня
Обстріли Нікопольщини 30 серпня

Нагадаємо, раніше повідомялося, що росіяни атакували Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині, унаслідок чого постраждали три людини.

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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30.08.2024 19:02 Відповісти
 
 