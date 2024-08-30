Три людини постраждали внаслідок атаки росіян на Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили з артилерії по Червоногригорівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через артилерійський обстріл у Червоногригорівській громаді троє потерпілих.



Постраждали жінки 67, 48 та 24 років. Усі отримали медичну допомогу, оговтуватимуться вдома.



Пошкоджено приватні оселі, господарські споруди, лінію електропередач.

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