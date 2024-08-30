Три человека пострадали в результате атаки россиян на Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
Российские войска ударили из артиллерии по Червоногригорьевской громаде Никопольского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из-за артиллерийского обстрела в Червоногригорьевской громаде - трое пострадавших.
Пострадали женщины 67, 48 и 24 лет. Все получили медицинскую помощь, будут поправляться дома.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линия электропередач.
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