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Три человека пострадали в результате атаки россиян на Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Российские войска ударили из артиллерии по Червоногригорьевской громаде Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за артиллерийского обстрела в Червоногригорьевской громаде - трое пострадавших.

Пострадали женщины 67, 48 и 24 лет. Все получили медицинскую помощь, будут поправляться дома.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линия электропередач.

Также смотрите: Рашисты накрыли Никополь из артиллерии: Погибла женщина, 5 человек ранены. ФОТОрепортаж

Наслідки артобстрілу Червоногригорівської громади
Наслідки артобстрілу Червоногригорівської громади
Наслідки артобстрілу Червоногригорівської громади

Автор: 

обстрел (27151) Днепропетровская область (3948)


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