Рашисты накрыли Никополь из артиллерии: Погибла женщина, 5 человек ранены. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли Никополь из артиллерии, в результате чего погибла женщина, 5 человек ранены.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В Никополе погибла 42-летняя женщина. россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии. Пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет", - говорится в сообщении.
В результате обстрела поврежден торговый центр, многоэтажки, хозяйственные сооружения, авто, газопровод.
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