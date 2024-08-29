Рашисты накрыли Никополь из артиллерии: Погибла женщина, 5 человек ранены. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли Никополь из артиллерии, в результате чего погибла женщина, 5 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В Никополе погибла 42-летняя женщина. россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии. Пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет", - говорится в сообщении.

В результате обстрела поврежден торговый центр, многоэтажки, хозяйственные сооружения, авто, газопровод.

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