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Рашисты накрыли Никополь из артиллерии: Погибла женщина, 5 человек ранены. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли Никополь из артиллерии, в результате чего погибла женщина, 5 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Никополе погибла 42-летняя женщина. россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии. Пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет", - говорится в сообщении.

В результате обстрела поврежден торговый центр, многоэтажки, хозяйственные сооружения, авто, газопровод.

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Рашисти обстріляли Нікополь 29 серпня
Рашисти обстріляли Нікополь 29 серпня
Рашисти обстріляли Нікополь 29 серпня
Рашисти обстріляли Нікополь 29 серпня

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обстрел (27151) Никополь (1019) Днепропетровская область (3948)


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