Рашисти вкрили Нікополь з артилерії: Загинула жінка, 5 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли Нікополь із артилерії, внаслідок чого загинула жінка, 5 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нікополі загинула 42-річна жінка. росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії. П’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін.

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