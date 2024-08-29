Рашисти вкрили Нікополь з артилерії: Загинула жінка, 5 осіб поранено. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли Нікополь із артилерії, внаслідок чого загинула жінка, 5 осіб поранено.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"У Нікополі загинула 42-річна жінка. росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії. П’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін.
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