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Центр "Укрпошти" в Нікополі дроном атакувала РФ: Пошкоджено будівлю та вантажівки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували центр "Укрпошти" в Нікополі. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено будівлю та 5 вантажівок.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був важкий день. Наш центр у Нікополі було атаковано безпілотником, унаслідок чого було пошкоджено будівлю і 5 вантажівок. Протягом тижня все відновимо", - зазначив він.

РФ атакувала центр Укрпошти в Нікополі

Читайте: Унаслідок обстрілів Нікопольщини пошкоджено будинки, магазини, кафе та ЛЕП, у Кривому Розі триває розбір конструкцій на СТО. ФОТОрепортаж

РФ атакувала центр Укрпошти в Нікополі
РФ атакувала центр Укрпошти в Нікополі
РФ атакувала центр Укрпошти в Нікополі

Автор: 

обстріл (28486) Нікополь (1191) Смілянський Ігор (187)


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слава Ісу мабуть обмежилось великим переляком і ніхто не постраждав
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29.08.2024 11:13 Відповісти
Не дронами, а два снаряда во двор прилетели.
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29.08.2024 19:46 Відповісти
 
 