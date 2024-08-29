Центр "Укрпошти" в Нікополі дроном атакувала РФ: Пошкоджено будівлю та вантажівки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували центр "Укрпошти" в Нікополі. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено будівлю та 5 вантажівок.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був важкий день. Наш центр у Нікополі було атаковано безпілотником, унаслідок чого було пошкоджено будівлю і 5 вантажівок. Протягом тижня все відновимо", - зазначив він.

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