Центр "Укрпочты" в Никополе дроном атаковала РФ: Повреждено здание и грузовики. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали центр "Укрпочты" в Никополе. В результате удара БПЛА повреждено здание и 5 грузовиков.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня был тяжелый день. Наш центр в Никополе был атакован беспилотником, в результате чего было повреждено здание и 5 грузовиков. В течение недели все восстановим", - отметил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маск13
показать весь комментарий29.08.2024 11:13 Ответить Мне нравится 0
Arenda
показать весь комментарий29.08.2024 19:46 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль