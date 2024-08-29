Центр "Укрпочты" в Никополе дроном атаковала РФ: Повреждено здание и грузовики. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали центр "Укрпочты" в Никополе. В результате удара БПЛА повреждено здание и 5 грузовиков.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был тяжелый день. Наш центр в Никополе был атакован беспилотником, в результате чего было повреждено здание и 5 грузовиков. В течение недели все восстановим", - отметил он.

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